Застольный этикет для самых маленьких

Пока ребенок маленький, и пока ему приятно вас радовать своими успехами, поспешите обучить его основным правилам поведения за столом.

1. Первые навыки «этикета» необходимо прививать на собственном примере. Ежедневно старайтесь устраивать семейный обед или ужин. Пусть он длится не долго, хотя бы полчаса, но это очень многое даст ребенку: он привыкнет находиться за столом в окружении других людей, увидит, как окружающие пользуются столовыми приборами, как они едят.

2. Даже, если вы еще кормите малыша сами, все равно дайте ему в руки ложку. Он должен привыкнуть ее держать, а со временем и понять, что есть ложкой гораздо удобнее, чище и красивее, чем лазить в тарелку руками.

3. Покажите ребенку на примере, что каждое блюдо едят по-разному: суп едят столовой ложкой, вторые блюда – вилкой и ножом, маленькая ложечка нужна, чтобы кушать десерт.

4. Необходимо для еды использовать различную посуду. И малышу надо показать, что суп едят из глубоких тарелок, более мелкие тарелки используют для второго, а блюдца и розетки для варенья и десерта.

5. Не позволяйте ребенку играть за столом с едой, не разрешайте ее выкладывать на стол и лезть руками в тарелку. Не развлекайте его, в надежде, что он больше съест.

6. Проводите перед едой каждый день один и тот же ритуал. Помойте малышу ручки, наденьте нагрудник и только после этого усадите его за стол.

7. После еды не выпускайте кроху из-за стола сразу. Ребенок не должен уходить чумазым. Покажите ему, как нужно пользоваться салфетками – они всегда должны быть на столе.

8. Вытирайте ими ротик и ручки ребенка после еды. Так вы приучите его к аккуратности за столом. Имейте терпение и не ругайте малыша, если он вдруг прольет компот или залезет рукой в тарелку.

9. Старайтесь чаще позволять ребенку есть самому. Научите его правильно держать сначала ложку, затем вилку и позже – нож, обязательно показывая, как ими правильно пользоваться.

10. Накрывая на стол, привлекайте к этому процессу и ребенка: попросите малыша принести к столу салфетки и ложки и покажите, как их надо правильно разложить, за одно расскажите ему доступно о сервировке стола.

11. Дети очень восприимчивы, поэтому не подавайте им дурных примеров: сами никогда не пейте из бутылок или банок, не ешьте прямо из кастрюли. Помните, что дети такие примеры очень легко усваивают.

Уроки этикета для дошколят

1. Дети должны усвоить, что за столом надо сидеть прямо, нельзя шалить, облокачиваться на стол – это мешает их соседям.

2. Детей нужно учить не растопыривать локти за столом. Можно предложить такое «упражнение»: садясь дома обедать, положите под мышки небольшие книги или другие легкие предметы. Придерживая книги, вы невольно будете есть с прижатыми локтями. Детей можно учить этому с 5–6 лет.

3. Следует объяснить ребенку, что нельзя качаться на стуле, играть со скатертью – можно упасть со стула, потянуть за собой скатерть со всеми приборами и даже опрокинуть на себя тарелку с горячим супом. Не следует закидывать одну ногу на другую, некрасиво обхватывать ножки стула ногами или вытягивать ноги под столом.

4. Нужно научить ребенка держать ложку тремя пальцами правой руки, чуть пониже рукоятки, и объяснить, как следует есть с ложки: не засовывать ее целиком в рот, не всасывать пищу с самого кончика. С ложки едят, поднося ее ко рту боковой стороной. Зачерпывают пищу можно как к себе, так и от себя, как удобнее.

5. Нужно также приучить ребенка держать вилку наклонно, а не перпендикулярно к тарелке, для того, чтобы она не соскальзывала и не разбрасывала пищу тремя пальцами правой руки, упираясь указательным в ту часть вилки, где ручка переходит в черенок.

6. Когда ребенок научится пользоваться ножом, объясняют, что вилку удобнее держать левой рукой, а нарезать пищу ножом – правой. Если едят только вилкой, ее держат в правой руке. Следует также объяснить, что мягкую пищу, которую можно отделить вилкой, не нарезают. Вилкой без ножа едят такие блюда, как котлеты, вареные овощи и рыбу (ножом только отделяют кости).

7. Покажите ребенку, что если сразу нарезать кусочками все кушанье, которое лежит на тарелке, оно быстро остынет и примет неаппетитный вид, поэтому отрезают по одному кусочку и сразу же съедают его.

8. Не разрешается брать нож в рот: можно порезать язык и губы.

9. Ребенок должен знать, что ложкой едят только жидкую пищу, а рассыпчатые каши, яичницу, запеканки, отварные овощи и т. д. едят только вилкой. Следует помнить, что все использованные приборы кладут не на стол, а на свою тарелку или специальную подставку.

10. Никогда и ничего нельзя брать с блюда своими приборами. Необходимость строгого соблюдения этих правил диктуется элементарными и понятными для всех правилами гигиены. Закончив еду, ребенок должен положить ложку, вилку и нож на тарелку, а не на скатерть.

11. Категорически запрещается извлекать остатки пищи, застрявшие в зубах, вилкой или чем-либо иным, кроме зубочистки (и то не за столом). После еды хорошо прополоскать рот теплой кипяченой водой, можно с питьевой содой.

12. Нельзя тянуться за угощением через стол – нужно попросить, чтобы его передали.

13. Надо приучить детей тщательно разжевывать пищу, есть не торопясь, не брызгая, чтобы у них не создалось привычки есть некрасиво и шумно; это неприятно и неудобно для них самих и для окружающих.

За «взрослым» столом

1. Принято считать, что за «взрослым» столом дети должны молчать. Это не совсем верно. Даже маленький ребенок, который еще не научился говорить, требует к себе внимания. Он обязательно что-нибудь сделает, чтобы добиться своего: бросит ложку на пол, разольет молоко. Это нужно знать и никогда не наказывать детей за кажущиеся беспричинными капризы.

Однако от чрезмерного внимания взрослых или от длительного застолья ребенок может утомиться и начать капризничать. В этом случае лучше отсесть со своим ребенком от общего стола, но не в качестве его наказания, а для спокойствия всех. Вообще, если собирается исключительно «взрослая» компания и ваш ребенок будет единственным, лучше оставить его дома. Скучающий и капризничающий ребенок может испортить вечер всем.

2. Подросших детей за «взрослым» столом могут попросить рассказать о чем-то, тогда они вежливо должны отвечать на вопросы гостей. Следует научить детей, что самим начинать разговор с взрослыми невежливо. В свою очередь взрослые должны быть внимательны и вежливы с детьми. Нельзя призывать сделать что-то криками, понуканиями, указующими жестами. Не следует также бранить детей и часто извиняться за их поведение. Дети очень чувствительны к бестактности на людях. Воспитывать детей нужно дома. Кроме того, от постоянных замечаний и придирок даже у взрослого человека неловкость усиливается, а у ребенка вообще может развиться комплекс неполноценности.

3. Если вы приглашаете в гости друзей с детьми, организуйте для них отдельный стол и подумайте, чем можно было бы их занять. Хорошо, если дети окажутся примерно равного возраста и интересов.

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Евгения Примак