Восемь ошибок в обучении детей чтению

Иногда родители жалуются, что несмотря на все их старания, обучение чтению проходит не совсем гладко: ребенок не хочет, ребенок не делает, у него не получается. А может, мы сами что‑то делаем не так? Почему это происходит и какие ошибки обычно допускают родители, пытаясь научить детей читать?

Ошибки — это нормально, их совершают и взрослые, и дети, так что пугаться не нужно. Однако, зная свои недостатки, мы сможем эффективнее с ними бороться. Следует отметить, что ошибки очень разнообразны, поэтому их лучше упорядочить.

1. Отождествление понятия «игра» с понятием «обучение»

Некоторые думают, что они играют, а они учат. Когда происходит игра, мы расслабляемся и не ставим сиюминутную задачу и сиюминутную цель, которую мы будем достигать. Мы просто развлекаемся. Я за вас когда‑то сочинила эту игру и поставила эту цель. А вы успокойтесь и просто играйте! Забудьте о том, чего именно вы достигаете. Обязательно в каждой игре, конечно, заложена дидактическая цель, потому что эта игра направленная. Но вы‑то играйте! Потому что если вы, играющая мама, будете в эту секунду отслеживать цель, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Это очень сложно, но очень важно. Попробуйте сами, даже без ребенка, во что‑нибудь поиграть. Просто так, бесцельно. И в игре с ребенком вы также должны по максимуму приблизиться к этой бесцельности.

2. Необоснованные претензии к ребенку

Обычно мамам хочется всё сделать на «5+», так, как сказала тетя Оля, или Полина, или еще кто‑то. Так вот, это обязательно нужно оставить. Все равно, пока мы играем, можем сто раз поменять приоритеты, ребенок может сто раз отказать нам в игре или поменять её ход и сюжет, могут условия поменяться и т.д. Поэтому не предъявляйте ни к себе, ни к ребенку каких‑то суперпретензий, чтобы было всё на отлично. Оставьте это — и вам будет намного легче.

3. Ожидание

Помните, что ребёнок не может начать читать сразу после двух‑трёх дней игры. Вот посмотрите, сколько времени уходит на то, чтобы неумеющий читать первоклашка привык, захотел и начал это делать. Так это большущий ребенок, а мы обучаем совсем маленьких, даже младенцев. Спокойно отнеситесь к вашему ожиданию результата, и он довольно быстро придёт. Конечно, если мы под результатом имеем в виду узнавание слов. Пусть это будет бонусом в достижении дальнейших целей. Дети очень быстро запоминают слова, другое дело, что это не является полноценным чтением. В любом случае, спокойнее отнеситесь ко всему и не теребите ребенка без конца.

4. Недовольство собой

Мама недовольна собой, думает, что она что‑то не доделала, что‑то не доиграла, ходит и «рыдает». Наше недовольство — это наши взрослые проблемы, которые тоже, конечно, тянутся из нашего детства. Давайте постараемся не вмешивать их в нашу игру с ребенком. Оставьте это недовольство! Все хорошо! Ни у кого не получается все сразу безупречно! Не нужно себя винить, ваше недовольство собой вредно не только лично вам, но и ребенку. Вы хорошая мама уже потому, что вы интересуетесь, вам нравится играть с ребенком, читать с ним, танцевать, петь. Так что все в порядке.

5. Недоверие к ребенку и его возможностям

Многие мамы не доверяют никаким методикам, и это очень заметно. В целом, 90% мам внутри себя до конца не верят, что игра может окончиться успехом. А это обязательно произойдёт, потому что это в чистом виде имплицит: мы занимаемся какими‑то интересными нам делами, а потом оказывается, что мы уже очень многое умеем, знаем и о многом можем судить. То же самое происходит в играх с чтением, если мы нормально играем с ребенком, не толкая его, не подпихивая, не контролируя каждую секунду. Ни себя, ни ребенка.

6. Превышение времени и количества игр

Очень частая ошибка. Допустим, в рекомендациях написано, что эта игра длится две минуты, а мама играет 10-15 минут. Потому что ей кажется, что маловато или что «а он еще может», или некоторые мамы говорят: «А он еще хочет». Так и отлично, что хочет! Вот тут‑то и заканчиваем, ведь мы не хотение его заканчиваем, а игру, и приступаем к чему‑то совсем другому. И тогда у него это хотение остается, не забивается. Или, например, те мамы, которые дошли до этапа, когда дети уже могут читать и в тетрадках начали писать, переписывать, рассказики какие‑то сочинять, без конца сажают детей за эти тетради. После этого ребенок надолго вообще перестает подходить к чему‑нибудь написанному. Так что будьте очень аккуратны с количеством.

7. Заставлять ребенка

Нельзя заставлять ребенка не только прямо («А ну, давай сядь, сейчас же напиши!»), но и косвенно («Вот сейчас напишем, а потом гулять пойдем»). Не хочет — значит не хочет. Лучше подумайте, что вы сделали не так и как сделать иначе, чтобы он захотел. Нельзя использовать и такие мотивы: «Вот у нас Саша дописывает, Саша молодец!». Что это значит? «Я тебя буду, Сашенька, любить, когда ты допишешь, тогда ты будешь молодец» — вот реальный перевод этих слов на русский язык. Одно дело, мы выбрали новую книжку и ждем не дождемся, когда мы пообедаем и сядем её читать. И другое дело: «А вот сейчас мы прочитаем, вот сейчас ты мне покажешь» — и тогда что‑то, вплоть до того, что «я тебе конфеты дам». Понимаете? Такая подмена мотивации очень плохо сказывается на дальнейших взаимоотношениях ребенка и мамы, ребенка и чтения.

8. Использование неадекватных способов игр

К примеру, мы без конца задаем ребенку какие‑то вопросы: «А тут что?». Это можно делать, но в пределах разумного. Здесь нужно учитывать возраст ребенка. Маленькому ребенку нельзя задавать жесткие вопросы и контролировать каждую секунду, все ли он усвоил. В понятии взрослого — не усвоил. Но он запечатлел, а это для малыша уже результат. Поэтому контролировать бесполезно, вы только хуже делаете. Старайтесь выбирать более‑менее адекватные способы подачи материала для маленького ребенка и помните, что избыточный контроль над состоянием дел достаточно вреден.

9. Беспокойство

Причина тому — мамина любознательность. Я очень часто вижу, что мамы интересуются: «А знаете, как именно происходит, что он не читал и вдруг зачитал?». Мы не знаем, каким образом, мы можем не уследить этот момент, да это и не нужно, если только вы не хотите стать исследователем. Причем, это не должно сказываться на качестве вашей с малышом сиюминутной игры, и такая любознательность может перерасти в претензии к ребенку и себе, в превышение количества игр и времени на них и т.д.

Вот и все основные ошибки в играх по чтению с малышом. Теперь вы многое знаете, и «Супермама» надеется, что вы будете их избегать: предупрежден — значит вооружен.

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Евгения Примак