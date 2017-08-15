Успокаивающие ванны для детей

Сборы, предназначенные для успокаивающих ванн для детей, продаются в любой аптеке. Например, сбор из трав пустырника, листьев мелиссы, корня валерианы, травы череды. Кроме того, этот настой дезинфицирует, многогранно действует на кожу, и на весь организм в целом. Стимулирует выделение через кожу веществ, токсинов и прочих вредных для организма веществ во время различных аллергических заболеваний у детей, в частности при диатезе.

Такие детские ванны можно готовить из разных трав, применять можно как отдельно, так и смешанно. И тогда процедура одновременно окажет успокаивающее, антисептическое, антиаллергическое и общеукрепляющее действие. Однако стоит отметить, что такое волшебное действие может быть только в том случае, если ванны делаются курсом, а не разово.

Успокаивающие ванны для детей лучше всего делать перед сном.

К успокаивающим ваннам для детей относятся хвойные ванны, хвойно‑солевые, ванны с травами: корнем валерианы , шалфеем, пустырником, мятой, крапивой. Они оказывают хорошее успокаивающее действие, улучшают сон. Общая их температура - не более 36,5С. Проверяйте по градуснику!

Успокаивающая травяная ванна для детей.

В пропорциях 1:1:1 смешать пустырник, спорыш, седативный сбор №2 (продается в аптеках). 3ст.л. смеси этих трав нужно залить стаканом кипятка (можно 0,5 литра), дать настояться 30-40 минут и затем процедить. Разводят с 10 литрами воды. Ребенок должен лежать в ванне 10-15 минут. Повторит процедуру 12-15 раз, через день.

Успокаивающая ванна для детей при плохом сне и раздражительности.

Если малыш нервничает, резко на все реагирует, можно сделать успокаивающую ванну для него с отваром подмаренника настоящего - 5ст.л. этого растения на 1 литр кипятка. Настаивать30 минут, развести с 10 литрами воды. Время пребывания в ванне - 10 минут.

Успокаивающая ванна для детей при плохом сне.

Необходимо 50г цветков календулы, душицы и мяты, настаивать в 3 литрах кипятка, после этого процедить. Настой готов. Осталось добавить его к 10 литрам воды. Принимать такую ванну следует перед сном 10 минут 3 раза в неделю, всего процедур - 5-7 раз.

Травяные ванночки против кишечных колик.

Тёплая ванна всегда благотворно действует при спазмах и коликах. Малыш расслабляется и успокаивается. А если в неё ещё добавить отвар толокнянки, шишек хмеля или пустырника, то эффект будет заметнее. Конечно, ванна не снимет колики полностью, но значительно облегчит состояние ребёнка.

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Мария Зимина