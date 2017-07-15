Как читать книги по воспитанию детей и не сойти с ума

Читающие родители любят воспитывать детей по книжкам. Прочитают одну — и берут на вооружение. Потом другую — и оттуда что-нибудь почерпнут. А дальше начинается паника: книжек много, и у многих наступает сумбур и смятение. В одних пишут одно, в других — совсем другое, а вы, оказывается, вообще всё делаете не так. Ксения Букша рассказывает, как не навредить себе и ребёнку.

1. Не принимайте книжки слишком всерьез

Можно воспитывать совершенно без книжек, и никто от этого не помрет. И даже не вырастет бедненьким. Да, будет сделано какое-то количество ошибок. Но книжки не очень-то помогают их не совершать. Да, там написано что-то умное. Но и много разных глупостей тоже. Короче, лучше относиться к литературе по воспитанию как к факультативной. Интересно читать? Находим что-то полезное? Окей.

2. Если вы читаете, и вам стыдно — эту книгу читать не надо

Стыд могут вызвать любые, даже самые прекрасные и правильные утверждения. Все мы, родители, имеем свои слабые места. И если автор рассуждает именно о моем слабом месте, то даже самые невинные фразы трансформируются в мозгу в «безапелляционные утверждения» и вызывают стыд. Вот самые популярные стыдилки:

- Садик раньше трех лет не полезен. «Мы нанесли полуторагодовалому ребенку непоправимую душевную травму, отдав его в сад, но ведь нам надо зарабатывать»

- Хорошо, когда папа принимает участие в воспитании. «Конечно, я дура — рожать от человека, который не хотел ребенка».

- Кормить грудью лучше, чем смесью. «У меня не получилось, я не настоящая мать».

А вот лично мои: «Сон очень важен для полноценного развития детей» (нет, ну, а что делать, если ребенок не спит, и всё тут?). «Лучше, если приемный ребенок младше всех кровных» (а моя — старше старшего кровного на две недели!). Вроде все это чистая правда, но когда я пишу эти фразы, меня так и тянет оправдываться. А значит — они написаны не для меня.

3. Читайте внимательно, смотрите на первоисточники

Часто неофиты какой-либо педагогической теории так перегибают палку, что получается нечто совершенно противоположное. Например, сторонница теории привязанности Ньюфелда жалуется, что «она всегда уважала все желания ребенка, и он вырос избалованным». Хотя сам Ньюфелд справедливо указал бы ей на то, что «всегда и все» желания ребенка уважать не полезно, а вредно. Читаем оригиналы, а не слушаем «напетое форумами». Стараемся понять, что в точности имел в виду автор системы. Тогда становится ясно, например, что Монтессори — не «строгая воспитательница с абстрактными игрушками против сказок, у которой вырастают маленькие роботы», а вполне тёплая и живая создательница работающей концепции развивающей среды.

4. Практика важнее теории

Вроде бы это совершенно понятно, мы все умные люди и умеем делить написанное на три. Но откуда же тогда берутся адепты и фанаты Ньюфельда, Петрановской, Гиппенрейтер, да кого угодно? Они берутся из нас. Потому что если у нас волшебным образом все сработало, нас тянет делиться и благодетельствовать человечество. А ведь на самом деле универсальных рецептов нет. В деле воспитания главное — практика, а не принципы. Что сработало у меня, необязательно сработает везде и всегда.

5. Помните, что все меняется

Воспитание детей — процесс очень социальный. Садики появились, когда мамам пришлось или захотелось работать. Ценность детской души, учет мнения ребенка вышли на первый план только тогда, когда в Европе и Америке поутихла борьба за выживание и уменьшилась детская смертность.

В наше время важно не слушаться, а думать самому, а раньше было иначе. Картина мира непрерывно меняется, а с ней и книжки. Поэтому не будем возмущаться, прочитав, что целомудренный доктор Корчак советует не целовать детей. Мы его любим не за это. Понятно, что некоторые советы явно устарели. Менее очевидно, что некоторые из сегодняшних советов устареют завтра.

6. Не кидайтесь из стороны в сторону

В воспитании детей важна последовательность. (Если на этом месте вам стало стыдно, можете не дочитывать. Смайл). Например, ребенок не хочет делать уроки. Родитель читает Катерину Мурашову и пытается приучить его к самостоятельности, позволяя хватать двойки. Потом он читает про Саммерхил, понимает, что школа — зло, а ребенок бедненький, забирает его оттуда и ждет, пока в ребенке пробудится мотивация. Потом вдруг разочаровывается во всех педагогических теориях или читает что-нибудь консервативное, дедовское, тащит ребенка в школу обратно и принимается его за двойки пороть. Так делать не надо.

7. Умейте прощать автора

Педиатр Комаровский ничего не понимает в кормлении грудью, а рассуждать об этом берется. Но это не значит, что он полный идиот. Просто у него есть свои слабости. Зато как только дело касается непосредственно педиатрии, Комаровский становится нам полезен. Поэтому читать его надо выборочно: прислушаемся к доводам о пользе прививок, прогулок на свежем воздухе и рекомендациям по лечению ОРВИ. Если не пытаться заглядывать автору в рот, то полезные вещи можно извлечь буквально откуда угодно. И тогда нам не будет мешать тот факт, что автор иногда несет, на наш взгляд, чудовищный бред, не совпадающий с нашими собственной картиной мира.

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Евгения Примак