Десять ошибок, которые мы совершаем в воспитании детей

Правильное воспитание детей - ключ к тому, что они вырастут счастливыми. Давайте посмотрим на ошибки, которые мы совершаем, пытаясь воспитывать наших детей.

1. Мы часто относимся к своим детям как начальник к подчиненному, разговариваем с ними в приказном тоне. Но они не наши подчиненные, а наши любимые и близкие люди, самые родные и ценные.

2. Часто, родители слишком много запрещают своим детям. И дети просто постоянно находятся в ограниченном состоянии, не могут и шагу ступить.

3. Родители бывают слишком категоричны и бескомпромиссны, заставляют детей делать то, что им не нравится. Излишняя строгость – тоже может влиять негативно на поведение детей.

4. Часто родители «не слышат» своих детей, когда те что-либо им говорят, рассказывают или хотят поделиться чем-то важным.

5. Родители очень часто срывают свою злость и раздражение на своих детях и наказание бывает просто не соизмеримо с проступком.

6. Родители относятся к ребенку, как к маленькому, а требования предъявляют, часто как к идеальному взрослому. Здесь полное несовпадение, которое и порождает сложности.

7. Часто родители захваливают собственного ребенка, или слишком много ему позволяют, а спохватываются, когда ребенок уже стал совершенно неуправляемым, и что-либо изменить уже бывает слишком поздно.

8. Часто, в родители не держат своего слова, не выполняют обещанного своим детям, а потом удивляются, почему их дети им начинают врать.

9. Родители очень часто не интересуются мнением ребенка, а свое считают единственно верным и правильным. Многие родители постоянно заняты своими делами, и до ребенка и совсем нет дела.

10. В конфликтах своих детей – родители часто встают на чью-либо сторону, тем самым порождают гнев и злость другого ребенка. Конфликт не решается, а временно затухает до следующего раза, разворачиваясь с новой силой. Олеся Северова.

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Александра Дроздова