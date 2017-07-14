Четыре важных желания детей, которые мы можем не заметить

Дети не всегда способны напрямую попросить о том, в чем нуждаются. И часто мы оставляем без внимания завуалированные просьбы или намеки, когда ребенок не решается сообщить нам что-то важное напрямую: попросить защиты, совета или же простую игрушку. Практикующий психолог Яна Филимонова рассказывает, как распознать в поведении ребенка его скрытые желания.

1. Он хочет какую-то вещь

Мир школьников так же, как и взрослый, подвержен моде на «статусные» вещи. Когда-то это были первые автоматические ручки, потом пейджеры и громоздкие мобильные телефоны размером с пенал, теперь последние модели смартфонов или модные игрушки. Иногда класс охватывает повальное хобби, типа плетения фенечек из резинок или коллекционирование фигурок — героев популярного мультфильма.

Застенчивым детям или тем, кто знает, что семья переживает не самые легкие времена, бывает трудно попросить понравившуюся вещь напрямую. И это скорее плохо, чем хорошо, поэтому делать вид, что вы не заметили замаскированной просьбы, не стоит.

Умение просить — очень полезный навык. Как, кстати, и умение переживать отказ

Завуалированная просьба школьника обычно принимает форму рассказа о ком-то третьем, кому «родители купили» или «дядя подарил». «Ты знаешь, мам, Вася сегодня пришел с новым телефоном». Можно спросить: «Тебе он понравился?» или «Ты хотел бы иметь такой же?». Вопрос совершенно не означает, что вы готовы приобрести вещь, о которой ребенок мечтает — это лишь начало разговора. Можно спросить, что именно так понравилось ребенку. Популярность, которую приобрел Вася с помощью новой вещи? Тогда стоит поговорить о том, какие еще есть способы получать внимание сверстников. Или на телефоне есть интересные игры — может быть, такие же можно скачать и на его собственный? Или у друзей появилось интересное хобби вроде тех же фенечек, и ребенку хочется поучаствовать.

Покупать или не покупать — разговор особый. Хочется лишь сказать, что обе крайности: «Ни за что не будем, пусть учится зарабатывать уважение другим способом» и «Конечно, купим, а то выпадет из коллектива» — плохи. И плохи прежде всего тем, что делаются из принципа. Такое решение, как и во взрослом мире, должно приниматься исходя из реальных обстоятельств и ситуации, а не из некой идеологии.

Если у семьи в данный момент нет денег на покупку, об этом нужно честно поговорить. Возможно, стоит посочувствовать ребенку: да, жаль, эта кукла (кофточка, вертолет или ховерборд) и правда замечательные, я бы с радостью купила тебе такую, если бы могла. Подростку постарше можно подкинуть идею заработать денег на желаемую вещь. Кстати, это хорошо работает и в том случае, если у семьи нет финансовых проблем, но сын или дочь стали требовать вещи далеко не первой необходимости в обязательном порядке: вдруг непременно нужна брендовая одежда не хуже, чем у одноклассников, или дорогая новая техника при наличии гаджетов попроще, но с тем же функционалом.

Хорошо, если ребенок научится ограничивать себя и работать для достижения желаемого, но и умение порадоваться новому приобретению тоже важно. А самое дорогое — возможность спокойно, по-взрослому обсудить это с родителями, не чувствуя себя виноватым за свои желания.

2. Он хочет внимания

Опека родителей, разговоры и совместные игры нужны не только дошкольникам. Более того, в младшем школьном возрасте игра все еще остается важной деятельностью. Поиграть с мамой или папой, а не только со сверстниками — роскошь, которая достается детям школьного возраста нечасто. Многим не хватает родительского тепла и ласки: с первым школьным звонком родители становятся сосредоточены на успеваемости и поведении, а семилетний ребенок к таким резким переменам не готов. Школьникам постарше может недоставать разговора с родителями на равных, обсуждения каких-то важных тем, совета.

Редко какой ребенок может прямо сказать: «Мама, мне тебя не хватает». Младшеклассники могут дуться, плакать или бросать родителям обвинения вроде «Ты меня не любишь», «Я тебе не нужна». Подростки проявляют демонстративную холодность, запираются в своей комнате, а некоторые шокируют взрослых рассуждениями, к примеру, о том, что кровное родство не важно и является «случайным фактором»: какая разница, в той семье родиться или в этой?

Здесь важно не вестись на провокации, а использовать такие сенсационные заявления в качестве начала разговора. Любому ребенку, что бы он ни говорил, необходимо чувствовать, что в семье его принимают и любят.

3. Он хочет, чтобы его защитили

Серьезная ситуация, которую нельзя пропустить. И одна из самых сложных в плане распознавания. Ребенок может быть запуган обидчиками, стыдиться, чувствовать, что должен справиться с ситуацией сам и никому не говорить.

Самое серьезное и пугающее, о чем даже думать не хочется, — это ситуация сексуального насилия или домогательства. Ее жертвой, к несчастью, может стать ребенок любого возраста и пола. Насторожить родителей должны преждевременный интерес к сексу и навязчивая мастурбация (особенно когда они случаются у младших школьников: с 5-6 и до 9-11 лет дети находятся в так называемой латентной фазе), нанесение себе повреждений.

Нельзя не обратить внимание на регулярный отказ дочери или сына идти в какое-то место или оставаться с кем-то из взрослых наедине, кем бы ни был этот человек — другом семьи, родственником, педагогом. Родители часто принимают такие просьбы за капризы. Стоит обязательно расспросить ребенка: почему он не хочет оставаться в гостях у дедушки или ходить в танцевальную студию.

У жертвы физического насилия и травли могут появляться синяки и царапины непонятного происхождения. Дети обычно говорят, что упали, споткнулись. Порой начинают пропадать и ломаться вещи, «теряться» деньги и тому подобное. Если такие признаки сопровождает отказ идти в школу (кружок) вплоть до слез или «сидячей забастовки», следует насторожиться.

Общие для ситуаций насилия симптомы: нарушения сна, аппетита, вялость, внезапные слезы, замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям.

Бывают и приступы агрессии «на ровном месте», причем злость может быть направлена на того из родителей, от кого ребенок подсознательно ждет защиты, или на более слабого — младшего брата или сестренку, домашнее животное. Конечно, стоит объяснить недопустимость такого поведения. Но после этого нужно обязательно выяснить, что происходит с ним самим: «Ты никогда раньше не обижал сестру. Скажи, пожалуйста, у тебя что-то случилось?».

4. Он хочет поговорить о чем-то важном и не решается

Ссора с другом, любовь, секс, смысл жизни, выбор профессии — бывает, что школьнику важно обсудить с папой или мамой какую-то тему, но он не решается завести доверительный разговор. Обычно дети подходят к вопросу окольными путями: пересказывают его как проблему героя фильма или переживания кого-то из друзей. Важно не пропустить намек. Такая беседа — хорошая возможность передать ребенку свои ценности и взгляды на жизнь, и подействует это намного лучше, чем нотации или прямые директивы.

Родитель сам может предпринимать первые шаги: делиться своим опытом, рассказывать о том, как справлялся с трудностями, переживал первую любовь, искал ответы на вопросы о смысле жизни и своем предназначении. Опять же хорошие помощники — совместное чтение книг и просмотр фильмов. Используя вымышленную историю, удобно начинать разговор на животрепещущие темы, при этом оставаясь в безопасном пространстве.

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Александра Дроздова