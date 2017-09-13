Упражнения, которые помогают детям преодолеть страхи

С детьми, у которых имеются страхи, зачастую занимаются психологи и психоневрологи, однако по рекомендации специалистов коррекцией детских страхов могут заниматься родители в домашних условиях. Какие же существуют упражнения, с помощью которых ребенок может преодолеть свои страхи?

Рисуем страх

Ребенку можно предложить нарисовать на альбомном листе бумаги свой страх. Когда малыш справится с заданием, его нужно спросить: «А что мы теперь с ним сделаем?»

Рисуем радугу силы

На альбомном листе бумаги ребенку предлагается нарисовать радугу с помощью пластилина. Сначала следует подготовить из разных кусков пластилина цветные шарики. Затем нужно предложить ребенку размазать шарики пластилина по листу бумаги, повторяя вслух: «Я сильный», «Я смелый».

Сочиняем сказку

Можно сочинить сказку вместе с ребенком о волшебном сундуке, на дне которого лежит то, что всегда побеждает разные страхи. Этот предмет ребенок должен придумать сам и нарисовать его на листе бумаги.

Мастерим дом для страха

Предложите ребенку пару коробок разного размера и скажите: «Смастери, пожалуйста, дом для страха и запри его в нем».

Выбрасываем страх

Ребенку предлагается из пластилина сделать маленький шарик – это будет страх, затем сделать большой шарик с отверстием внутри – это будет темница, после чего шарик под названием «страх» посадить в темницу, откуда он не сможет выбраться на волю. Затем ребенок должен выкинуть сделанный шарик в мусорное ведро, приговаривая при этом: «Я выкидываю страх и больше не боюсь».

Отпускаем страх

Надуйте разноцветные воздушные шары вместе с ребенком, предложите ему выбрать один или несколько шаров его любимого цвета, затем отпустите шары в небо, повторяя при этом: «Воздушный шар, улетай и страх мой забирай». Повторять несколько раз, пока шар не поднимется высоко в небо.

Закапываем страх

Ребенку предлагается слепить из глины или пластилина несколько шариков. И спросить ребенка: «Как этот страх будет называться?» (Страх шума, страх темноты и т.д.). Затем предложите ребенку на листе бумаги нарисовать сторожа, который будет охранять страх и не выпустит его на волю. После проделанной работы предложите малышу положить страх в картонную коробочку вместе со сторожем, выйти на улицу и закопать коробочку в землю.

Пальчиковый кукольный театр

Разыгрывайте с ребенком разнообразные сценки, в которых один герой всего боится, а другие помогают ему преодолеть его страх.

Затопчем страх

На полу рекомендуется расстелить ватман и предложить ребенку нарисовать на нем свой страх. Затем в тарелочку нужно налить пальчиковые краски и предложить ребенку окунуть туда свои ножки и затоптать свой страх, при этом приговаривая: «Страх я затопчу, потому что отважным быть хочу».

Сочиняем страшилку

Кто-то из взрослых должен начать, а ребенок должен прибавлять по предложению или слову. Например: «На улице ночь ... На ночную прогулку вышла большущая собака... Она собиралась кого-нибудь укусить… и т.д.». Закончить страшилку необходимо смешно: «Неожиданно с неба спустился большущий торт. Собака завиляла своим хвостом, и все поняли, что она добрая, и дали ей кусочек торта».

Делаем бусы

Из соленого теста ребенку предлагается накатать много шариков, пластмассовой спицей сделать в них дырочки. Затем дать им время немного подсохнуть, после чего покрыть их клеем с блестками. Взрослый держит один край лески, а ребенок нанизывает бусинки, приговаривая при этом: «Я умный, я смелый, я добрый, я веселый и т.д.». Затем ребенок надевает эти бусы.

Настоящий герой

Спросите у ребенка: «Кто такой настоящий герой?» Выслушайте ответ и спросите: «Как ты думаешь, а у героя есть любимый цвет?». После ответа ребенка предложите ему нарисовать что-то на бумаге этого цвета.

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Евгения Примак