Правила воспитания яркой личности

Как помочь малышу раскрыть заложенный в нем потенциал?

Правило первое. Поощряйте нестандартное мышление

Пока ребёнок совсем маленький, каждое его слово или поступок вызывает у родителей восторг - он такой непосредственный и необыкновенный! Увы, этот период очень быстро проходит. Как только малыш «выходит в свет», будь то школа, детский сад или песочница, наступает время быть и мыслить как все.

Не торопитесь погружать малыша в мир «посмотри, как надо». Бережно относитесь к проявлениям его уникальности. Сделайте своим правилом поощрять любые проявления нестандартных решений любых ситуаций.

Задавайте малышу задания, в которых ему потребуется придумать новый способ решения. В книгах и мультиках обращайте внимание на то, как необычные способы помогли решить проблему.

А главное - внимательно следите за его собственными проявлениями и сумейте вовремя оценить нестандартный ход его мыслей и поступков.

Правило второе. Не забывайте, что главное приобретение дошкольного детства - воображение

Любое творчество - в искусстве, науке или личной жизни - невозможно без воображения.

Чтобы развивать воображение ребёнка, необходимо:

- обеспечивать малыша информацией, впечатлениями и эмоциями (все придуманные образы основаны на реальном опыте детей - чем богаче опыт, тем ярче образы);

- развивать речь (именно способность говорить даёт возможность представить себе предмет, которого человек не видел);

- предлагать предметы-заместители в игре ( дети, у которых все игрушки «настоящие», подобные реальным вещам, серьёзно про игрывают в уровне развития воображения тем, кто скачет на палочке вместо натуралистического пони);

- часто на занятиях творчеством использовать рисунки-дорисовки (преврати простой квадрат во что-то интересное, сделай квадрат частью рисунка);

- давать не готовые знания, а возможности для экспериментирования (узнай сам, что получится).

Чаще напоминайте себе, что детская фантазия - сокровище, которое нужно беречь.

Правило третье. Позволяйте ребёнку учиться отстаивать свои убеждения

Множество прекрасных идей и изобретений погибли в забытьи лишь потому, что их автор не сумел отстоять своих убеждений и сдался под напором обстоятельств или чужого мнения.

Затянувшееся общение-внушение не позволяет ребёнку научиться аргументированно высказывать своё мнение и часто формирует повышенную эмоциональность, впечатлительность и тревожность.

Правило четвёртое. Учите превращать мечты в цели и добиваться их

Умение добиваться цели, даже если она требует значительного вложения сил и времени, - способность, которая закладывается в детстве.

Для достижения целей нужно два главных умения: мечтать и действовать.

Приучайте ребёнка к тому, что его мечты могут сбываться, если сделать их целями и отправиться к ним, прилагая усилия.

Только не забывайте о том, что ценна настойчивость, но не упрямство. Не всегда следует доводить до конца начатое, если оно потеряло смысл.

Правило пятое. Воспитывайте интерес к людям

И в горе, и в радости, и в открытиях самое ценное - поддержка других. Дети, которые умеют строить отношения с окружающими, вырастают в более успешных и ярких взрослых. Для того чтобы у ребёнка не было проблем во взаимоотношениях, очень важно воспитать в нём способность искренне интересоваться другими.

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Александра Дроздова