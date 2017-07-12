Как развлечь малыша всего за 1 минуту

Простые, короткие, веселые игры и забавы, которые займут всего несколько минут, но сэкономят мамины и папины нервы и капризулькины слезки.

1. Покажите детям предмет (игрушку, открытку, пакетик сока) и попросите перечислить все цвета, которые они видят.

2. Рисуйте пальцем в воздухе фигуры, и пусть дети угадают, что вы нарисовали.

3. Изобразите пантомимой какую-нибудь деятельность (приготовление пищи, чистку зубов, одевание) и пусть дети угадают, что это.

4. Пока дети не видят, поставьте игрушку на видное место. После этого попросите найти ее.

5. Попросите детей называть разные фрукты. А сами соедините руки полукругом, изображая корзину и ловите каждый фрукт. Через минуту поблагодарите всех, сообщив, что корзина наполнилась.

6. Встаньте за спинами детей, чтобы они вас не видели. Задавайте вопросы о цвете и покрое вашей одежды, количестве пуговиц, украшениях, проверяя внимание и память участников.

7. Предложите детям топать, когда вы говорите «бум», и хлопать в ладоши при слове «шмяк». После этого произносите эти слова в произвольном порядке, ускоряя темп.

8. Каждому из участников назовите эпитет (солнечный, мокрый, пыльный), и пусть он подберет к нему существительное (день, пол, чердак).

9. Выполняйте смешные движения (например, изображая животных, людей разных профессий, все виды транспорта) и пусть дети за вами повторяют.

10. Вытяните руку, развернув ее ладонью вверх. Пусть дети поставят на нее указательные пальцы, приговаривая «По полям скакали зайцы и кричали «Прячьте пальцы!». На последнем слове сжимайте ладонь, стараясь поймать чей-то пальчик.

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Александра Дроздова