Двадцать два подарка, которые дети сохранят на всю жизнь

Сейчас столько всего существует для детей, что их уже просто нереально чем-то удивить. Но эти 22 подарка они точно запомнят на всю жизнь.

1. Вера в их силы. Ребенку чрезвычайно важно знать, что самый любимый человек в мире в них верит. Давайте ребенку понять, что вы уверены в нем, в его умениях и возможностях. Всего одно ваше слово способно сделать из малыша успешного гения.

2. Любовь во всех ее проявлениях. Обнимайте, целуйте, говорите слова любви всегда, несмотря ни на что! Даже если вашему ребенку уже за 30!

3. Семейные ужины. Эти минуты семейного единения запоминаются детьми на всю жизнь. Это прекрасная традиция, которая объединяет, мирит, вдохновляет и умиротворяет.

4. Радость. Радуйтесь жизни и своему ребенку. Не стесняйтесь своих чувств, смейтесь вместе с малышом, дурачьтесь.

5. Крепкая и полная семья. Старайтесь сохранить семью и хорошие отношения с ее членами. Для ребенка семья — это тот фундамент, та опора, которая дает поддержку и помогает идти по жизни.

6. Свое время. Это самый ценный подарок, особенно для современных детей. Находите время для ребенка каждый день! Чтобы просто побыть с ним, пообниматься, поиграть вместе, погулять или просто поваляться на кровати.

7. Внимание. Еще одна вещь, которой постоянно не хватает детям. Доброта. Ребенок еще успеет научиться жесткости и жестокости. А вы покажите ему пример настоящей доброты и умения сострадать.

8. Умение ценить. Научите ребенка ценить то, что у него есть, но всегда стремиться к большему.

9. Интерес. Интерес к миру присутствует у каждого ребенка. Храните, берегите его! Постарайтесь не убить всякими: «Не лезь, не мешай, хватит говорить, сколько можно спрашивать?»

10. Умение принимать решения. Стимулируйте к самостоятельности, помогите принимать последствия своих действий, покажите пример настоящей смелости и решительности.

11. Рамки. Детям чрезвычайно тяжело жить во вседозволенности и не иметь никаких ограничений. Им нужны рамки, которые структурируют для них этот мир. Только не увлекайтесь запретами, иначе это чревато непослушанием.

12. Свобода. Помните, что запретов должно быть минимум. Давайте ребенку возможность выбирать, самостоятельно принимать решения, действовать и учиться на собственных ошибках.

13. Похвала. Детям очень важно чувствовать одобрение их действий со стороны родителей. Это стимулирует к совершенствованию.

14. Любовь к творчеству. Предоставляйте возможность творить столько, сколько хочется. Поощряйте творческую деятельность, создавайте условия для нее. Сами увлекайтесь и занимайтесь с ребенком. Это очень важное умение в эпоху Интернета и компьютерных технологий, которое учит видеть прекрасное во всем, радоваться жизни, находить выходы из нестандартных ситуаций.

15. Щедрость. Покажите на личном примере, что такое щедрость, как делиться, и научите получать удовольствие от собственной щедрости.

16. Духовность. Прививайте детям осознание наличия души. Хорошо, если они научатся действовать, руководствуясь потребностями не только своего тела, но и души.

17. Правда. Будьте честными с детьми. Таким образом вы научите их быть честными. Кроме того, вы продемонстрируете им, что вам можно доверять, что с вами они в безопасности.

18. Надежда. Надежда поможет в самые трудные моменты, поддержит и придаст сил.

19. Любовь к познанию. Любовь к знаниям и хорошая оценка в школе порой не имеют абсолютно ничего общего. Поощряйте ребенка познавать мир, увлекаться, научите получать удовольствие от познания мира.

20. Оптимизм. Это то, что помогает добиваться успехов и менять этот мир к лучшему.

21. Посиделки у вас на коленях. Для ребенка это самое лучшее, самое уютное место в мире!

22. Верность в семье и в отношениях. Быть верным своему супругу (супруге) — это поступок нашего ума, сердца и души. А дети чувствуют это очень тонко.

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Алевтина Мармеладова