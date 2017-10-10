Восемь истин, которые родители должны передать детям

Мы оказываем огромное влияние на наших детей. От того, чему мы их научим, зависит и то, какими людьми они вырастут. Это значит, что воспитание во многом определяет их судьбу. Быть хорошим родителем не значит заботиться лишь о том, чтобы ребенок ни в чем не нуждался или хорошо учился в школе. Это, прежде всего, значит передать ребенку мудрость, которая поможет им в будущем принимать правильные решения.

1. Мир такой, каким ты его воспринимаешь

Тот образ мира, который мы видим, формируется во многом благодаря тому, что мы видели и слышали в детстве. Мы взрослеем, а определенный вектор восприятия мира остается. Родитель должен не только стараться создать своим детям позитивную среду, но и попытаться не передать им свои страхи и предрассудки о мире. Тогда сознание ваших детей будет открытым, они с интересом будут исследовать этот мир и избегут многих ваших ошибок.

2. В жизни бывает больно

Наши родительские инстинкты подсказывают нам защищать наших детей от всего, что может причинить им страдание. Тем не менее, мы должны помнить, что должны научить детей справляться с болезненными ситуациями и уметь управлять различными эмоциями. В таких ситуациях как смерть члена семьи, домашнего питомца или ссора с другом в школе, необходимо научить детей, что страдание помогает нам стать мудрее, что мы должны искать способ идти дальше. Убедите детей, что все происходит по определенным причинам, и многое получается, так или иначе, к лучшему.

3. Думать своей головой

У вас может быть целая система непоколебимых взглядов и ценностей, с которыми многие другие люди были не согласны. Если ребенок задает какой-то вопрос, попробуйте не «забивать голову» детям своими собственными понятиями — пусть они имеют возможность подумать и найти свой ответ. Вы же хотите, чтобы ваш ребенок думал своей головой, правильно? Учите их задавать вопросы и не принимать на веру все, что они слышат.

4. Жить настоящим

Жизнь полна суеты, особенно нас отвлекают технологии. Именно поэтому нужно учить детей осознанному присутствию в настоящем моменте. Не бывает счастья в прошлом или будущем, оно может быть только здесь и сейчас. И чем более мы осознанно живем в настоящем моменте, тем более мы склонны к благодарности и спокойствию. Медитация — прекрасный способ научить детей этому.

5. Все проходит

В мире все временно. Жизнь полна взлетов и падений, поэтому мы должны помнить эту истину, так нам будет легче переносить трудные времена, адаптироваться к изменениям и стараться не цепляться за прошлое.

6. Человек — кузнец своего счастья

Первые несколько лет жизни проходят в некоем «защитном коконе», пока мы учимся познавать мир. В этот период ребенок очень непосредственен в своем эго-центризме, потому что внимание всех приковано к нему. Только в школе дети начинают понимать, что не всегда будут в центре внимания. Иногда дети начинают обвинять других, чтобы отвоевать свое пространство, чтобы быть услышанными. Но вы должны научить их, что ответственность за их собственное счастье лежит целиком на них. Так вы не дадите развиться мышлению жертвы.

7. Страх — это иллюзия

На самом деле, страхи не реальны. Страх — это эмоция, которая появляется благодаря устойчивым идеям или убеждениям. Страх — иллюзия. Да, к сожалению, в мире много опасностей, но страх, который мы нагнетаем непропорционален самим опасностям. Не нужно ставить знак равенства между опасностью и страхом, а дети часто это делают. Страшные мысли привлекают страшные ситуации, поэтому надо знать об опасности и стараться ее не бояться.

8. Единственное ограничение — это ваш разум

Мы каждый день ставим ограничения для самих себя через негативные убеждения, мысли, идеи. Мы ограничены только собственным мышлением. Убедите детей, что они могут достичь чего угодно, показывая, насколько стереотипы и общепринятые суждения часто оказываются полной ерундой.

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Александра Дроздова