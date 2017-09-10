Ценности детей и взрослых

Мир взрослых существенно отличается от детского. Поэтому мы, родители, часто не можем понять детей. Нас раздражает, что они не берегут дорогие игрушки и нарядную одежду и при этом могут месяцами играть со сломанными игрушками, которые мы бы уже давно выбросили в мусорное ведро, если бы не прогнозировали как минимум пару часов детского рева.

Что ценно для взрослых? На этот вопрос вы ответите легко. Во-первых, мы ценим то, во что сложили много труда (то есть то, что стоит дорого или то, на что потрачено много усилий и времени). Во-вторых, мы ценим то, что нам дорого как напоминание о человеке, сделавшем подарок или о каких-то минутах жизни.

Для детей не характерно ни одно из этих измерений ценности вещей. У детей дошкольного возраста еще нет понимания ценности материальных предметов, так как они еще не зарабатывают денег и понятие «дорого» для них абстрактно. Вещи как напоминание о людях для них так же не ценны, так как они ценят людей, которые рядом с ними, а не подарки, которые эти люди подарили.

Что ценно для ребенка? То, что интересно в данный момент. А одинаково интересен может быть и дорогой радиоуправляемый вертолет, и резиновый мячик из автомата. При этом, взрослый, покупая ребенку в подарок игрушку, вряд ли сможет прогнозировать ценность подарка для ребенка.

Позволю себе сформулировать некоторые рекомендации родителям.

1. Покупая дорогой подарок, будьте готовы к тому, что ребенок не оценит его в той степени, в которой хотелось бы вам. Не ожидайте от ребенка благодарности.

Пример 1. Папа купил четырехлетнему Пете прекрасную железную дорогу. Папа представлял себе, как Петя будет целыми вечерами возиться с игрушкой, строить мосты и тоннели, переводить стрелки. Петя с радостью схватил огромную коробку, поиграл пол-часа и больше не интересовался подарком. Папа был обижен и разочарован. «Я мечтал о такой железной дороге все детство, а он не играет», - говорил папа.

Папа переложил на Петю свои детские мечты. По сути, этой покупкой папа осуществил свою мечту, но ожидает от сына той радости, которую бы он сам испытал в детстве от этого подарка.

2. Не расстраивайтесь, если ребенок сломал, потерял или подарил игрушку. Будьте готовы к этому. Не забывайте, что подарив подарок, вы теряете на него права (обращаю ваше внимание, что мы сейчас не обсуждает вопрос необходимости беречь вещи или вопрос возможности или невозможности для ребенка обмена игрушками, это тема для другого разговора).

Пример 2. Бабушка подарила на день рождения пятилетней Маше фарфоровую куклу. Маше очень понравился подарок и она сразу стала увлеченно играть с куклой. Сначала Маша восторженно разглядывала куклу, чем умиляла бабушку. Потом Маша ушла в свою комнату. Она поиграла с куклой в дочки-матери, потом в доктора, потом в парикмахера. Когда через два часа бабушка увидела голую растрепанную куклу с отбитым носом и царапинами на животе (следы от операции аппендицита), она стала ругать Машу. Бабушка говорила, что это такая кукла, которую нужно посадить на полку и смотреть на нее, а уж никак не раздевать ее и делать ей операции. Бабушка сердилась, а Маша плакала. День рождения был испорчен.

И снова у взрослого были ожидания, которые он перенес на ребенка. Бабушка не подумала о том, что пятилетняя девочка не сможет просто любоваться на куклу, как это делала бы бабушка. И еще важный момент. Бабушка, подарив подарок, все-таки не полностью рассталась с ним. В этом случае ребенок не чувствует себя полноценным хозяином вещи, которая принадлежит ему.

Наверно, вы помните рассказ В.Ю. Драгунского «Он живой и светится», в котором Дениска обменял самосвал (подарок папы) на светлячка. Давайте вспомним финал рассказа.

- Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка? - Я так долго ждал тебя, - сказал я, - и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила: - А чем же, чем же именно он лучше? Я сказал: - Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..

Да, ребенок может обменять подарок, получив взамен что-то совершенно не ценное для вас. Но ценное для ребенка.

3. Не упрекайте ребенка в связи с подарками.

Пример 3. Папа купил шестилетней Вале дорогой набор посуды. Девочка увлеченно играла, когда папа попросил ее убрать игрушки. Валя пообещала, что сделает это потом. Но не сделала. Заигралась. Папа долго возмущался неблагодарностью дочери: «Я тебе такую дорогую посуду купил, а ты даже не можешь убрать игрушки»…

Подарок и бытовые вопросы не совместимы. Папа попросил помощь и когда ее не получил, возмутился не тем, что Валя не убрала игрушки, а тем, что она, получив подарок, ничего не дала отцу взамен. Получается, что, получив какой-то подарок, ребенок понимает, что должен оправдать его своим поведением. Этим мы нарушаем саму идею бескорыстного подарка как знака внимания, а все отношения сводим к товарно-денежным. Не стоит требовать от ребенка хорошего поведения или помощи взамен на подарки. Этим вы учите ребенка помогать вам только тогда, когда помощь оплачена подарком или каким-то иным образом.

4. Не старайтесь покупать дорогие подарки. Подумайте перед покупкой о том, для чего вы хотите купить подарок. Если для того, чтобы исполнить свою детскую мечту как папа Пети, то откажитесь от покупки. Если вы выбираете игрушку и не хотите, чтобы ею играли (как бабушка Маши), выберите что-то попроще, чем можно играть. Дети часто больше радуются недорогим игрушкам, которые они выбрали сами и которыми можно распоряжаться.

Пример 4. У Светы много дорогих красивых игрушек. Но мама не разрешает ей выносить игрушки на улицу, ведь их можно потерять, сломать или испачкать. У Тани игрушек поменьше и они попроще. Она выносит на улицу то куклу в коляске, то медвежонка, то грузовичок, то посуду для кукол. Не выносит на улицу она только детали из набора «Лего». Таня и мама решили, что будет обидно потерять детали, ведь тогда не получится собрать замок принцессы. Света играет игрушками Тани и завидует ей до слез.

Детям нужны игрушки. Но именно те игрушки, которыми они будут играть, а не те, на которые нужно только смотреть и восхищаться, боясь сломать.

Юлия Гусева

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Евгения Примак