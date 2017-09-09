Советы от Масару Ибука

Масару Ибука не изобрел новых развивающих игр и игрушек, как многие другие методисты, зато дал много очень дельных советов.

1. Учите стихи наизусть

Мозг ребенка способен удержать в памяти от 100 до 200 коротких стихотворений. Чем интенсивнее используется память, тем лучше она функционирует и развивается. Способности ребенка к запоминанию нужно тренировать, пока он находит удовольствие в повторении. Известны случаи, когда двухлетние карапузы рассказывали наизусть всего Чуковского, в то время как их сверстники не могли запомнить четверостишие про плачущую Таню.

2. Берите кроху на руки

Общение, физическое соприкосновение с родителями влияет не только на интеллект малыша, но и формирует отзывчивого, восприимчивого человека. И вообще — общения, взаимодействия с родителями не может быть слишком много. Новорожденного нельзя избаловать совместным сном и лаской.

3. Разнообразьте занятия

Для ребенка полезнее пробовать свои силы в разнообразных занятиях, с возможно более широким кругом предметов, чем сосредотачиваться на чем-то одном. С другой стороны, если он преуспеет в одной области, это придаст ему уверенность в себе и он будет успешнее продвигаться в других занятиях.

4. Дайте ребенку карандаши как можно раньше

Все, что малыш делает руками — рисует, разбрасывает игрушки, рвет цветную бумагу, — развивает его интеллект и творческие задатки. Чем скорее вы дадите ребенку карандаши, тем лучше будут результаты. Но если одновременно вы будете поминутно его останавливать («Держи карандаш правильно!», «Яблоки должны быть красные»), то помешаете развитию его творческих способностей.

5. Тренируйте левую руку так же, как правую

Обратите внимание, что обезьяны свободно пользуются обеими руками для еды и игры. Человек в этом отношении менее совершенен...

6. Не покупайте малышу слишком много игрушек

Избыток игрушек рассеивает внимание ребенка. Если вы хотите развить у крохи фантазию, нестандартное мышление и изобретательность, не покупайте ему все, что он просит. В воображении малыша кусок дерева или крышка от чайника могут преобразиться в сказочный дом или корабль — это куда интереснее, чем дорогая игрушка из магазина, которую можно использовать по какому-то одному назначению.

7. Больше двигайтесь

Пешая ходьба стимулирует мыслительный процесс и является отличным упражнением для интеллекта. Не зря ведь многие талантливые люди говорят, что во время прогулки в голову приходят новые идеи и вновь появляется вдохновение.

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Валентина Соломатина