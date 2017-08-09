Право «не хотеть»

Многие родители делятся своими переживаниями по поводу того, что у них был такой хороший и послушный ребенок, а теперь, как подменили. Почему после какого-то возраста поведение ребенка меняется, он может кричать, плакать, отказываться от чего-либо? Причем здесь необязательно говорить именно о кризисе 3-х лет, ведь у разных детей в разных семьях свой путь развития и свое время, когда они начинают сопротивляться родительским указаниям. Что же делать в этом случае?

Первое, и самое важное, что стоит сделать, это признать право ребенка не хотеть что-либо делать. Почему это важно? С того самого момента, как ребенок появился на свет, он уже самостоятельная личность, да, пока еще беспомощная, да, несамостоятельная (когда я смотрю на малышей, я так и не могу понять, как вообще род человеческий смог выжить и пройти столь длинный путь развития!), нуждающаяся в своем родителе, который окружит его заботой и любовью. И какое-то время малыш, и правда, может казаться частью родителя, ведь делают они все вместе, а потом... Как будто родители продолжают в это верить и играть в эту игру «То, что хочу я = то, что хочешь ты» и забывают, что может быть по-другому.

А когда у дитя прорезается свой голос, и он, тут уж кто как (кто-то более рьяно, кто-то менее), но, в любом случае, отстаивает свое право чего-то не хотеть: не хотеть есть это или то, не хотеть ложиться спать, не хотеть одеваться... Да много чего вообще можно не хотеть в этом мире! И что самое интересное, в этом нехотении ребенок учится определять свои желания, отличать их от желаний взрослых. Долгое время до этого и ребенок видел себя в прочной связке с родителем.

Поэтому важно обозначить ваше понимание желаний ребенка, проговорить, что вы не настаиваете, если он/она чего-то не хочет. Ведь, если честно, попробуйте честно (хотя бы внутри себя ответить на этот вопрос), как часто желание убедить ребенка делать что-либо это вопрос вашего авторитета перед ним?

Думаю, каждый с ответом определился и знает, что порой что-то можно сделать после, но взрослые не всегда готовы соглашаться. Зудящие мысль проскакивают со скоростью света: «А вдруг сейчас дам слабину и потом будет только хуже? А вдруг он мне на шею сядет?» Да, топ-10 самых воспитательных фраз советского времени.

Но, если отойти от собственной важности в своих же глазах, всегда можно увидеть, пусть и маленького, но человека со своими желаниями, которым важно быть увиденными и услышанными. Конечно, есть вопросы безопасности ребенка, где нельзя использовать свое право «не хотеть», а по поводу остального - пожалуйста, можно вместе искать путь договориться.

В завершение мне бы хотелось еще сказать про право не хотеть делиться чем-либо с другими детьми. Я понимаю, что есть страх, что ребенок может стать жадиной, не сможет делиться игрушками, а ведь это так важно в детском мире и, в целом, в обществе.

Но есть такой интересный парадокс: чем больше родитель настаивает на том, что «ты должен со всеми делиться!», тем меньше шансов, что ребенок будет это делать или, хорошо, будет, но втихаря, пока никто из взрослых не видит, отнимать обратно, драться, кусаться и всячески показывать свое право на эту вещь. Ребенку проще научиться делиться, если он знает, что это акт его доброй воли, а не обязаловка, это его вещь. Иначе как же осознать важность своих границ, если самые близкие люди постоянно их нарушают и требуют делать то, чего я не хочу?

Светлана Песоченская, семейный психолог

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Алевтина Мармеладова