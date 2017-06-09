О чем нельзя говорить при детях

Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с вашим ребёнком, когда вы разговариваете с другими взрослыми? Он вроде бы занят своими игрушками и вас не слышит. Ошибаетесь. Он слышит каждое ваше слово. Понимает? Скорее всего – нет. Но это ему пока и не надо. Его мозг работает пока как накопитель информации, он всё записывает!

Детская психика очень восприимчива и записывается каждое ваше слово, каждая ваша интонация, чтобы потом быть воспроизведенными в похожей (по мнению ребенка) ситуации!

Встречаются две женщины в магазине. «Как дела у вашего мужа?» - спрашивает одна. И слышит в ответ от пятилетнего ребёнка другой: «Этот козёл снова на рыбалку умотал. Совсем страх потерял!»

Или такой случай. Семья из трёх человек в очереди. Глава семейства: «Сейчас попробую без очереди взять». Протискивается вперед. Женщина из очереди: «Мужчина, совесть иметь надо!» Ребёнок: «Молчи, старая, тебе слова не давали!»

Вы ещё не оказывались в подобной ситуации? Поверьте, когда над словами ребёнка смеётся вся очередь, стыдно не ему, а его родителям. Сквозь землю хочется провалиться! Потому что все вокруг прекрасно понимают, что ребёнок не сам это придумал, а повторил то, что услышал в своей семье.

Мама потом объяснит своему ребёнку, что «нельзя так говорить». И поставит его в тупик. Ведь он учится у родителей! Он же не сказал ничего такого, чего не слышал от них!

Следует помнить, что ребёнок до трех лет врать не умеет. Этому он постепенно учится у взрослых. Как и любое живое существо - у своих родителей. Причем мозг маленького ребенка плохо воспринимает нравоучения, когда родитель ставит ребенка перед собой и монотонно пытается внушить ему «как себя вести».

Информация лучше всего усваивается ребенком в игре. Да-да. Именно в те моменты, когда он играет, и, по вашему мнению, вас не слышит! И когда вы попытаетесь внушить ребенку, что «нельзя так говорить» (как говорите вы!), он усвоит только одно: нужно говорить неправду!

И первую свою ложь ваш ребенок будет испытывать на маме. Ведь мама же его этому научила!

Для ребёнка до трех лет мир един. Разделение мира на «здесь можно одно, а там – другое» происходит очень медленно, и потребуется немало усилий, пока ребенок поймет разницу между тем, что можно говорить дома, а что – вне его. И вывод при этом ребенок может сделать неутешительный: «Мир настроен враждебно!»

Продлите же для своего ребенка время простой радости бытия. Не заставляйте его вникать во взрослые проблемы. Просто запомните, что можно говорить при детях, а что нельзя. Вам, взрослому человеку это сделать легче, чем ему.

- Прежде всего, никогда нельзя при ребенке плохо отзываться друг о друге. Мама и папа для малыша должны иметь равный авторитет! Если у вас с мужем разногласия, выясняйте их в кухне ночью шёпотом, когда ребёнок наверняка вас не услышит. Звучит довольно смешно? Но когда ваш ребенок назовет папу «безмозглым ослом» при папином начальстве, например, будет совсем не до смеха!

- Не отзывайтесь плохо о родственниках и друзьях при ребенке. Он может выдать ваше отношение к ним в самый неподходящий момент.

- Не ругайте воспитателей детского сада. Отношение к воспитательнице как к «дуре набитой» ребенок может потом перенести в школу на учительницу. О какой успешной учебе тогда сможет идти речь?

- И осторожнее с комментариями, когда смотрите телевизор.

Помните, что человеческая судьба решается именно в ранние годы. Ребенок скопирует не только ваши слова, но и ваше отношение к миру. И если вы недовольны чем-то и высказываете это вслух, учтите, рядом с вами прилежный ученик. Хотите, чтобы он повторил ваши ошибки?

Автор: Е. Богушевская

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Евгения Примак