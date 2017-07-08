Ссоры родителей вызывают нарушение сна у детей

У детей, чьи мама и папа часто ссорятся, могут возникать расстройства поведения, потому что родительские конфликты нарушают нормальный сон.

Американские ученые обнаружили: чем чаще родители ссорятся при детях, тем хуже дети спят. А когда ребенок безуспешно пытается заснуть, то и дело просыпается и вынужден бодрствовать из-за шума или спать тревожным сном, это, в свою очередь, оказывает воздействие на его поведение и способность к обучению.

Уже давно замечено, что дети, растущие в конфликтных семьях, более склонны к расстройствам поведения, но точные причины были неизвестны. Исследования, проведенные Университетом Оберна в Алабаме и Университетом Брауна на Род-Айленде, заставляют предположить, что воздействие конфликтов на сон и нарушения сна имеют серьезные негативные последствия. Исследователи оценили сон и его протекание у 54 здоровых детей в возрасте от 5 до 9 лет, ни у одного из которых ранее не наблюдалось расстройств сна.

Средний уровень ссор между их родителями был помечен как "нормальный", хотя в некоторых случаях перебранки могли временами перетекать в шумные скандалы. Исследователи замеряли уровень конфликтности и оценивали состояние сна детей путем опросов родителей и детей. Детям во время сна на протяжении недели одевали актиграф, прибор, похожий на часы, который фиксирует движения. Ученые обнаружили, что дети в сильно конфликтных семьях ложились спать примерно в то же время, что и другие дети, но спали меньше и не так хорошо. Чем больше было родительских ссор - тем меньше дети спали, меньше времени проводили в постели и гораздо больше двигались - например, ворочались с боку на бок и ерзали. Дети из таких семей жаловались на сонливость в течение дня.

Взаимосвязь между семейными ссорами и сном выявлялась в большей степени по итогам изучения рассказов детей о ссорах мам и пап, а не посредством бесед с родителями. Дети, которые считали, что их родители ссорятся часто, а конфликты часто бывают напряженными и остаются неразрешенными, страдали наиболее выраженными расстройствами сна. Мона Эль-Шейх, ведущий исследователь в Университете Оберна, отмечает, что исследование продемонстрировало побочные эффекты даже относительно умеренных семейных ссор. "Собранные данные заставляют предположить, что даже в семьях с нормальным уровнем конфликтности родительские ссоры могут нарушать детский сон, - подчеркнула она. - Это важно, потому что даже незначительное сокращение сна может вызывать расстройство внимания, нарушать процессы обработки информации, понижать мотивацию, усиливать раздражительность и сокращать эмоциональный контроль".

Несмотря на то что уровень конфликтов в семьях испытуемых был нормальным и неизбежным, добавила она, исследование указывает на важность того, как конфликт разрешался в семье. "Эти данные свидетельствуют: очень важно то, как родители справляются с конфликтом и как они помогают детям понять и справиться с тем, что произошло".

О втором исследовании, как и о первом, сообщил журнал Child Development. В нем говорится, что потрясение от ссоры родителей не рассеивается у ребенка сразу же, а сохраняется на протяжении некоторого времени. Ученые выяснили, что выяснение отношение на виду у детей и даже инциденты, при которых родители игнорируют друг друга, развивают в детях негативные мысли о семье, которые могут не покидать детей на протяжении года и более. Третье исследование на эту тему вскрыло взаимосвязь между каждодневными родительскими спорами и тем, насколько защищенным чувствует себя ребенок.

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Валентина Соломатина