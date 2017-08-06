Как делать массаж ребенку, когда у него режутся зубки?

Когда у ребенка режутся зубки, малыш испытывает очень болезненные ощущения, и в этот момент родители готовы на все, лишь бы облегчить страдания ребенка. Когда у ребенка режутся зубы, некоторые родители применяют капли и гели, содержащие лидокаин, сиропы с обезболивающим эффектом, соски и прорезыватели различных форм и конфигураций. Чтобы облегчить боль, которую испытывает ребенок, когда у него режутся зубки, родители используют массаж десен, способный помочь снять боль и расслабиться малышу, позволит ему уснуть.

Массаж десен ребенку нужно делать указательным пальцем правой или левой руки. Предварительно руки нужно как следует вымыть. Перед тем, как начать делать ребенку массаж десен, не нужно обрабатывать руки спиртом, а также другими спиртосодержащими составами. Если родители все же считают необходимым обработать руки, после этого их обязательно нужно сполоснуть чистой водой.

Сначала нужно провести пальцем по десне малыша назад и вперед, легко надавливая на десну. Если ребенок будет закрывать рот, значит, ему так удобнее, и движения следует продолжать. Нужно медленно двигать палец по десне ребенка назад и вперед до тех пор, пока ребенок не успокоится.

Массаж можно делать не только пальцем, но и марлевым тампоном подходящего размера, смоченным в прохладной кипяченной воде. Массаж в этом случае делается точно так же, как и пальцем, но с применением марлевого тампона. Можно также обернуть марлей собственный палец и делать массаж таким образом. Будете острожные и не слишком давите на десну малыша в этом случае.

Делать массаж десен также можно, обернув палец чистой влажной тканью. Прохладная вода будет нести дополнительный охлаждающий эффект, который также способствует ослаблению болевых ощущений.

Такой массаж можно делать столько раз в день, сколько в этом есть потребность. Он не противопоказан и не имеет никаких побочных эффектов. Если же у вас в данный момент нет времени на то, чтобы сделать ребенку массаж, то предложите ему охлажденный водный прорезыватель удобной формы, не слишком толстый и небольшой, чтобы ребенку было комфортно держать его в руке.

Вы можете также предложить малышу для успокоения боли при прорезывании зубов бутылку с соской, заполнив ее водой комнатной температуры. Сосательные движения и прохладная вода помогут облегчить состояние.

Советы и предупреждения

Если используете марлевый тампон или салфетку, то берите холодную воду для смачивания, но если вам нужно наполнить бутылку, то лучшим решением будет вода комнатной температуры – разница между температурой тела ребенка и температурой воды в данном случае будет достаточной.

Не замораживайте водные прорезыватели, охлаждайте их только в холодильнике или же совсем недолго в морозилке. Лед может повредить ребенку.

Не используйте для обезболивания препараты, содержащие аспирин или ацетилсалициловую кислоту. Для детей безопаснее использовать препараты на основе ибупрофена или ацетаминофена.

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Валентина Соломатина