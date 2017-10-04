Как укрепить иммунитет ребенка народными средствами?

Здоровье - это одна из главных ценностей в нашей жизни. А здоровье подрастающего поколения еще более ценно. Поэтому следует следить за здоровьем малыша, чтобы он рос здоровым и сильным, а не слабым и болезненным.

Эхинацея. Залейте 1 ст. ложку сбора 250 мл. кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите и принимайте за 30 минут до еды. Курс приёма — 10 дней, после чего следует сделать перерыв.

Облепиховая смесь. 200 гр промытых ягод облепихи следует растереть с сахаром (2 ст. ложки). Полученный состав хранить в холодильнике, и давать ребенку по чайной ложке дважды в день.

Мёд и лук. Порежьте мелко лук (250 гр.) и варите его 2 часа на медленном огне с сахаром (200 гр.) и водой (0,5 л.). В остывшую луковую массу положить 1 ст. ложку мёда. Ребёнку давать по 1 ч.л. луково-медовой смеси 3 р. в день..

Клюква. Возьмите 0,5 кг. клюквы и разомните её. В получившуюся кашицу добавьте 3 мелко нарезанных яблока, 1 ст. грецких орехов, 0,5 кг. сахара и 0,5 ст. воды. Поставить ингредиенты на огонь и варить на очень медленном огне, пока не начнёт кипеть. Охлаждённую смесь давать ребёнку 2 раза в день (утром и вечером) по 1 ч. ложке.

Шиповник. Отвар из измельченных плодов следует давать ребенку с началом осени. Рекомендованный курс составляет 2 месяца.

Морковь, свекла и сухофрукты. Возьмите по 0,5 кг моркови и свеклы, вымойте, очистите, мелко нарежьте, сложите в кастрюлю и залейте кипятком, чтобы вода покрывала овощи на 2 пальца. Поставьте кастрюлю на огонь и варите на малом огне до готовности свеклы, процедите. Затем в отвар добавьте по горсти промытых плодов изюма и кураги, снова поставьте на огонь и доведите до кипения, кипятите 3-4 мин. После снимите с огня, добавьте 1 ст. л. меда и настаивайте в прохладном месте 12 ч. Давайте это средство детям по 0,5 ст. 3 раза в день на протяжении 1 месяца.

Витаминная смесь. Взятые в равных частях и пропущенные через мясорубку курага, чернослив, изюм, грецкие орехи, инжир смешать с двумя столовыми ложками мёда и соком половинки лимона. 3-4 чайные ложки вкусного лекарства в день укрепят здоровье ребенка.

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Мария Зимина