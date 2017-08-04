Стили семейного воспитания

Очень часто родители жалуются на своих детей и недовольны ими, особенно часто это происходит, когда ребёнок достигает подросткового возраста, и в нём заостряются некоторые черты характера и проявляется бунтарство и протест против родителей, школы или всего мира в целом. Типологию поведения ребёнка в подростковом возрасте можно прогнозировать заранее (с большой степенью оправдания данного прогноза) в зависимости от стиля воспитания, который применят родители. Можно даже предположить какой тип личности будет у ребёнка, когда он вырастет.

На протяжении многих столетий родители не могут понять одну простую вещь, что в итоге от ребёнка они получают то, что в него вкладывают. Казалось бы, вкладывают в него всю любовь, а отдачи никакой, или наоборот вроде бы и особо не опекали, а получился благодарный ребёнок, почему так? На всё есть своё объяснения, если родители в состоянии принять их, так как это подразумевает принятие своих ошибок и просчётов в воспитании. Есть свои закономерности, которые просматриваются при анализе стилей воспитания в семье (хотя родители даже могут и не знать, что их воспитание уже имеет своё название), и проявляются в личностных особенностях уже взрослого человека.

Если у вас есть ребёнок, то вы, конечно же, его воспитываете, или, по крайней мере, пытаетесь это делать, а то, что получается уже второй вопрос. Значит, прочитав характеристику стилей семейного воспитания, и увидев в них что-то сходное (разные степени схожести) в стиле своего воспитания, вы можете спрогнозировать, что за человека вы воспитаете из вашего ребёнка. Если окажется, что итоги вовсе не те, каких вы хотите, то ответ один – меняйте тактику взаимоотношений с ребёнком.

Первый вариант воспитания, когда родители в общении с ребёнком очень непоследовательны в проявлении чувств, спекулируют ласками и наградами, строя отношения на основе выгоды. Пытаясь воспитать практический подход к жизни (получение выгоды как один из принципов), родители тем самым стимулируют подхалимство и угодничество, то есть такой тип поведения ребёнок и в будущем будет считает нормой. Что касается свободы, то ребёнку предоставляется полная и бесконтрольная свобода действий. Однако что касается взрослых мероприятий, то ребёнок привлекается к ним вне зависимости, хочет он того, или нет. Одновременно с этим родители проявляют безразличие (в силу своей занятости или просто не придают значения) к детским потребностям и запросам. Пуская, с одной стороны, ребёнка на «самотёк», они не учат его рассуждать, мыслительная деятельность ребёнка направлена больше на поиск разнообразных удовольствий, а также на разработку способов «выкрутиться» из ситуации и уйти от ответственности. Если рассматривать воспитание ценностных ориентаций, то опять же проявляется две стороны, одна из которых – это разрешение действовать, как вздумается или как выгоднее. С другой стороны требуется обязательное соблюдение правил приличия и норм поведения в обществе, причём эти нормы не объясняются (почему же вести себя нужно так, а не иначе), а выучиваются наизусть.

Необходимым элементом воспитания является поощрение и наказание за поступки и намерения. В этом варианте воспитания проявляется непоследовательность - одновременно родители могут и наказывать и поощрять, причём меры они не знают ни в том, ни в другом. Часто решения принимаются сиюминутные (без раздумываний о последствиях) в зависимости от ситуации.

В отношениях с окружающими родители проявляют двуличность: в присутствии ребёнка говорят о человеке хорошо, а за глаза – плохо. Пытаются из отношений извлечь личную выгоду, не пренебрегают подкупом или обманом, и этому же учат и ребёнка.

При такой системе попустительского воспитания вырастает человек, у которого конформный тип личности. Этот человек будет притираться ко всем и ко всему, подчиняясь большинству. Консерваторы, которые с недоверием относятся к незнакомцам, имея свою среду, где они не впереди, но и не отстающие. Такие люди составляют «серую массу» людей, имеют банальное мышление, довольствуясь благами цивилизации, и живут обыденной жизнью, как все.

Второй тип воспитания имеет своей основою безумную любовь родителей к своему дитю, при этом он возносится до ранга суперличности. С ранних лет ребёнка учат этикету и поведению в обществе. То есть огромное внимание родители уделяет внешнему виду, и никак не волнуются о человеческих качествах ребёнка. Общаясь с ребёнком как с взрослым, предъявляют к ребёнку такие же требования, забывая, что это ещё ребёнок. Что касается деятельности и развития, то всегда следят за интеллектуальным развитием своего чада и приучают демонстрировать этот интеллект. Активная деятельность поощряется, а результатами всегда восторгаются, считая их выдающимися. К сожалению, ребёнка часто захваливают, чрезмерно завышая его самооценку, что будет сопровождаться острыми и болезненными переживаниями при неудачах ( а они есть у всех людей). Также родители не учат ребёнка размышлять над сутью явлений, больше акцентируя внимание на том, что позиции нужно завоевывать и никогда не сдавать.

Как уже упоминалось, что при таком стиле воспитания большое внимание уделяется формальному выполнению правил и норм, этикета, но не объясняется, что это нужно для поддержания человеческих отношений. С самых ранних лет ребёнок усваивает, что нужно уметь выделиться в обществе и чувствовать себя комфортно там. За невыполнения норм поведения родители, несмотря на всю любовь, наказывают очень сурово, хотя в основном при воспитании используют поощрительные меры. Как вы понимаете, что поскольку усвоение правил лишь формальное, без понимания их сути и глубины, то для достижения своей цели такой человек, повзрослев, переступит через них.

В семье родители делят людей на полезных и бесполезных, приравнивая их к средствам достижения цели. Но боже упаси кому-то обидеть их ребёнка – родители всегда вступают в конфликт с обидчиком, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, при этом они ещё будут требовать возмещения вреда. Результатом такого стиля воспитания (некоторые называют его состязательным) является человек с доминирующим типом личности. Название говорит само за себя. Родители могут не удивятся, если их взрослый ребёнок будет периодически отвечать им черной неблагодарностью на их любовь и опеку, ведь они сами приучили его к пользованию людьми.

Следующий стиль воспитания (назовём его рассудительным) включает в себя наличие спокойных и ровных взаимоотношений между равными личностями – родителями и детьми. Достоинство ребёнка никогда не принижается, а отношения в семье добрые и тёплые. Ребёнок уже с малых лет чувствует себя полноправным членом семьи и участвует в решении семейных проблем.

Ребёнку предоставляется полная свобода действий, уделяют внимание творческому развитию способностей, поощряют самостоятельность попыток осмыслить факты и личный опыт. Если ребёнок проявляет к чему-то интерес и любознательность, то его поддерживают, отвечая на все волнующие вопросы, а не одёргивают. Вообще родители склонны беседовать с ребёнком и стимулировать активную деятельность в придумывании себе разнообразных игр и занятий. Удовлетворяются все главные потребности ребёнка, но не балуют его.

Что касается поведения и поступков ребёнка, то все проступки родители обсуждают, что бы понять мотивы и что бы ребёнок мог сделать выводы, а не наказывают его за них. Такие дети быстро и легко овладевают нормами человеческих взаимоотношений и стараются не причинять вред другим, так как у них уже в какой-то степени уже сформированы нравственные качества. Понятно, что никакие меры наказания в такой семье не применяются, поскольку ребёнок и так всё старается выполнять. Однако стимуляции активности тоже нет, так как родители считают это естественной потребностью любого человеческого существа, вообще никак не поощряют ребёнка за то, что он итак делает с удовольствием.

На глазах у ребёнка с детства благожелательное отношение его родителей к окружающим, внимательное, уважительное и не конфликтное. Семья имеет много друзей и знакомых, а к родственникам и родителям относится заботливо. Вот в такой семейной обстановке и вырастают люди с сенситивным типом личности. Вкратце, эти люди достаточно общительны, однако не любят больших шумных компаний, привязаны к родителям. Болезненно относятся к упрёкам и нотациям в свой адрес, вызывая отчаяние. Однако это вдумчивые и рассудительные люди, которые не всегда могут постоять за себя и отвоевать место под солнцем.

Существует тип семейного воспитания, при котором родители проявляют полную покорность своему ребёнку и выполняют все его желания, боясь, что он начнёт капризничать. Для ребёнка готовы на всё и просто не чают в нём души, при этом очень беспокоятся о нём и боятся за его судьбу, поэтому и не спускают его с глаз вплоть до подросткового возраста.

Повышенное внимание и опека проявляется и в том, что ребёнку не дают действовать самостоятельно, лишают его активности, превращая его в зрителя. Сами же всячески развлекают ребёнка и балуют его. Как следствие недостаточной самостоятельности у ребёнка может наблюдаться задержка развития абстрактного мышления, сохраняется потребность в действиях с предметами, что влияет и на общее развитие ребёнка, требуя обучающей коррекции.

Родители воспитывают ребёнка в рамках полной вседозволенности, поэтому он и безразличен к принципам нравственности и морали. Характерным является поведение в зависимости от группы, в которой находится в данный момент, и ситуативная мораль. В общем, ребёнок имеет эгоистическую направленность, которая дальше будет в нём укореняться. Понятно, что наказание за проступки в такой семье отсутствует, какие бы они не были. Наоборот родители могут испытывать чувство вины, если они не в состоянии удовлетворить какую-то потребность ребёнок, в дальнейшем, повзрослев, он будет спекулировать этим, манипулируя родителями.

В плане общения с окружающими людьми, то родители склонны общаться только с теми, кто может быть чем-то полезен. Ребёнку выбирают друзей сами, и ревнуют к самостоятельным выборам, до последнего пытаются контролировать всю систему взаимоотношений с окружающими. Как последствие такого стиля воспитания, у человека формируется инфантильный тип личности. Этот человек плохо ориентируется в жизни, не всегда в состоянии принять самостоятельное решение, а над теми, которые принимает, не совсем задумывается. Это эгоцентрист до мозга костей без особых принципов и морали. В решении проблемных ситуаций надеется на помощь со стороны. Проявляет незрелость эмоций и инфантильность до седых волос.

Контролирующий стиль воспитания подразумевает постоянное направление ребёнка по правильному пути, по мнению родителей. В обращении с ребёнком проявляют жёсткость, не проявляя любовь (чтобы не избаловать), требуют многое, завышая планку. Не имея элементарных знаний о детской психике, такие родители постоянно практикуют различные воспитательные системы, а ребёнок выступает в роли подопытного кролика.

Свобода детей из таких семей ограничивается, при этом выход за рамки предписаний строго контролируется родителями. Особенностью этого типа воспитания является педантичность родителей в некоторых вопросах, например в выполнении режима дня. В результате у детей развивается суетное мышление, они быстро схватывают информацию и хорошо её запоминают, а вот воспроизводят плохо, так как боятся ошибиться и быть наказанными за это. Дети растут тревожными, а постоянные запреты вызывают протесты.

Постоянно пытаясь уличить своего ребёнка в неблаговидных поступках, родители формируют в нём неуверенность в себе, поскольку сами родители чрезмерно обеспокоены правильностью его развития. В конечном итоге дети просто не понимают, как надо себя вести, поскольку родители недовольны в любом случае. Тогда все поступки принимают защитную окраску.

Семейными приоритетами пользуется наказание, а не поощрение, с использованием приказного тона. Родители скупы на ласку, поддержку и похвалу, а свою жестокость по отношению к ребёнку склонны оправдывать. Получается, что родители добиваются сиюминутного успеха в воспитании, а не развитых норм поведения.

Почему-то такие родители считаю, что ребёнок мешает окружающим людям, тогда они оправдываются и извиняются за него. Одновременно они проявляют агрессию, придирчивость и критику тех, кто неправильно ведёт себя по отношению к их дитю.

Такие методы воспитания приводят к тому, что у человека формируется тревожный тип личности. Такие люди склонны к интроверсии, которая основывается на низкой самооценке и неуверенности в себе. Не вступают в конфликты, не всегда адекватно воспринимают отношение окружающих к себе, преувеличивая его негативность. Не позавидуешь таким людям, поскольку вообще возникает вопрос: «А умеют ли они жить полноценной жизнью и радоваться ей?»

Последний стиль семейного воспитания, которому хотелось бы уделить внимание, встречается довольно таки часто. В этом варианте ребёнка любят, но никогда не балуют. Все невзгоды родители переносят сами, не посвящая ребёнка в семейные проблемы, как бы берегут его от перегрузок, ну а ребёнок впитывает образцы семейного поседения.

Характерным является то, что ребёнок предоставлен сам себе, потому что родители постоянно заняты, потому то и игры у ребёнка это имитация взрослой деятельности. Да и игрушек у ребёнка мало. Дети постоянно стремятся помочь своим родителям и не развиваются творчески. Вследствие того, что с малых лет ребёнок наблюдает за окружающими, то у него проявляется высокая организованность как в физической, так и в умственной деятельности. Склонен осмысливать всё самостоятельно.

Нравственные нормы у детей из таких семей формируются через доброжелательные отношения, родители не читают нотаций, а могут пристыдить или раскритиковать, больше стремясь показывать примеры своим поведением. Поэтому ни наказания, ни поощрения не применяются. Если родители имеют свободное время, то они уделяют его ребёнку, но потребности удовлетворяют исходя из своих возможностей.

Отношения с окружающими у такой семьи благоприятные, всегда рады друзьям и знакомым, не отказывая им в помощи. Вообще человеческие отношения считают самой большой ценностью, просто благодарны окружающим и ничего не ждут от них взамен. В такой семье вырастают дети с интровертивным типом личности. А это значит, что они живут в своём мире, куда пускают не каждого. В целом, это достаточно добрые и общительные люди, про которых точно ничего сказать нельзя, кроме того, что этот человек «сам себе на уме».

Да в чистом виде описанные стили семейного воспитания встречаются не так и часто, но и не так и редко, просто это не всегда разглядишь. Зато всегда очень хороши последствия воспитания, взгляды на жизнь, на людей, на себя, приоритеты и установки – всё в человеке есть, и всё это закладывали родители на протяжении всего воспитательного процесса, руководствуясь своими принципами и мотивами. И не надо задавать вопрос: « И в кого же ты такой пошел?», поскольку ответ очевиден, но родители не всегда отдают себе отчёт в этом.

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Александра Дроздова