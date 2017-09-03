Способы показать детям свою заботу

Эти советы пригодятся каждому взрослому, который общается в детьми, – мамам, папам, бабушкам с дедушками, учителям и воспитателям, и даже дядям с тетями. Перечитывайте их время от времени и напоминайте себе, что любовь и понимание — это так просто и естественно.

1. Говорите слово «любовь» как можно чаще.

2. Будьте осторожны с критикой, просто укажите им лучший способ.

3. Если вы убрали свое внимание, не убирайте любовь.

4. Учите детей принципам «почему», а не просто «что делать или не делать».

5. Дисциплинируйте с любовью, особенно, если вы сердиты. Если вы «наказываете» или «забираете», то делайте это с любовью.

6. Помните, что дети часто отражают то, чему были научены.

7. Учите их доверять правде и говорить правду, будьте им для этого моделью.

8. Будьте терпеливы, а не просто терпимы.

9. Спрашивайте детей, чем бы вы могли им помочь, и делайте все возможное, чтобы осуществить эту помощь.

10. Когда вы находитесь в стрессе или не можете общаться с ними, помогите детям понять, что это только проблема вашей жизни, и дело не в них, и подтвердите свою любовь.

11. Помните, что дети нуждаются в любви больше всего, когда они меньше всего этого заслуживают.

12. Слушайте их больше, не прерывайте.

13. Помогите им научиться сочувствовать, а не просто извиняться.

14. Приносите свои извинения, когда вы допускаете ошибку или делаете что-либо, о чём сожалеете.

15. Учите их этике и принципам, которые они смогут выразить в своем собственном выборе или решении.

16. Никогда не насмехайтесь над ними, не обвиняйте их и не стыдите. Это не их «вина». Это просто индикатор того, в чем они нуждаются или то, что они должны выучить или наоборот переучить.

17. Говорите им, как вам нравится быть с ними. А если не нравится, загляните внутрь себя и подумайте, что на вас так влияет, что вы не испытываете этого чувства. И исправьте это в себе.

18. Не пытайтесь своих детей сравнивать с другими, а вместо этого помогите им развить свои собственные уникальные возможности и свой собственный путь.

19. Знайте, что они уважают то, что вы говорите, только если они уважают кто вы есть.

20. Поощряйте их делиться и учите их делиться, но не заставляйте их делиться. Если они чувствуют достаточно любви в своей жизни, у них будет возможность поделиться, если они не могут поделиться – это значит они нуждаются в еще большей любви.

21. Обнимайте и ласкайте их чаще, когда они маленькие. Обнимайте и ласкайте их как можно чаще, когда они вырастают.

22. Помогите детям понять, что такое благодарность, а не просто говорить спасибо.

23. Оставляйте им пространство, когда они действительно в нем нуждаются.

24. Хвалите их чаще, меньше критикуйте.

25. Помните, что ребёнок, получающий много любви, сможет и выразить много любви. Ребенок, который получает мало любви в своей жизни, с течением времени отразит это в своем характере. И пока вы будете пытаться изменить поведение ребенка, это не будет работать. Это останется вам еще одним напоминанием, что все что нужно – любовь.

26. Помогите ребёнку научиться, как и почему надо заботиться о деньгах. Будьте хорошей моделью для этого.

27. Не делайте акцента на то, сколько что стоит.

28. Помогайте им понять, что такое смысл и что такое намерение.

29. Поощряйте и поддерживайте в них лучшее, не ожидайте или требуйте от них быть лучшими.

30. Держите обещания, которые вы даете. Если вы не храните своего слова, тогда обоснуйте это. Помогите им понять те обстоятельства, которые заставили вас изменить ваши планы. Дети замечают, когда обещания не держатся и это становится правилом.

31. Отвечайте на все их вопросы.

32. Если вам не нравятся друзья ваших детей, научите их, как необходимо выбирать себе друзей.

33. Ходите смотреть их выступления и спортивные соревнования, знайте их учителей и тренеров.

34. Будьте последовательными.

35. Пусть они рассказывают вам, как себя чувствуют. Помогите им научиться распознавать свои чувства и как их выражать.

36. Говорите своим детям больше комплиментов и действительно это чувствуйте. Если вы не делаете этого или не можете выразить, исследуйте себя, почему.

37. Советуйте им выражать свое поведение лучше, если они проявляют себя неверно. Учите сначала. Чаще поощряйте. Будьте понимающими. Наказание в крайнем случае.

38. Если они удаляются от вас, любите их еще больше, вместо предъявлений к их требованиям или осуждений.

39. Готовьте для них хорошую еду, чаще предлагайте их любимую еду и помогайте им выбирать здоровую пищу.

40. Учите своих детей быть ответственными в соответствии с их возрастом. Старайтесь не вести диалогов и повторять им фразу типа «Ты должен быть ответственным».

41. Когда вы замечаете изменения в их поведении, будьте особенно открытыми для них, чтобы ваши дети могли говорить с вами о том, что происходит в их жизни.

42. Понимайте, когда у них бывают «трудные дни».

43. Учите их приходить во время и держать свое слово – и моделью необходимо быть вам самим.

44. Любите своих детей, что бы ни произошло — и особенно подтверждайте свою любовь, когда вы сердитесь. Когда вы чувствуете любовь к ребенку в момент, когда сердитесь, ваше чувство гнева в безопасности.

В противном случае, ребёнок будет понимать, что гнев имеет большую силу, чем любовь, потому что может ее замещать. И будет учиться чувствовать гнев – ваш или чужой – и потенциально развивать его в подавляющий гнев, который аккумулируясь, будет оборачиваться в ярость.

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Александра Дроздова