Сон и прогулки ребенка до года

В первые недели жизни новорожденного ребенка кажется, что он только и делает, что спит. В это время сон занимает 18-20 часов в сутки с перерывами на еду. К началу второго месяца продолжительность сна уменьшается до 16-18 часов и продолжает постепенно сокращаться. В 4 месяца ребенок спит около 12 часов. У него уже появляется определенный режим сна и бодрствования (обычно — два «тихих часа» днем продолжительностью по 2-3 часа).

Большую часть сна новорожденного ребенка составляет фаза так называемого быстрого сна, поэтому он спит очень чутко. Он может вздрагивать, улыбаться или хмуриться, делать сосательные движения. Дыхание может стать более частым, глазные яблоки двигаются под сомкнутыми веками. В эту фазу сна ребенок легко просыпается — например, от мокрого подгузника. Если вы успеете его быстро поменять — ребенок может вновь спокойно заснуть. Также разбудить малыша может резкий звук или чувство голода.

Чтобы ребенок до года крепче спал ночью, следите за тем, чтобы к вечеру он не «разгулялся». К этому времени он должен быть уставшим и сытым. Не употребляйте вечером чай, кофе, другие тонизирующие напитки: их действующие вещества попадут в ваше грудное молоко и взбодрят не только вас, но и вашего малыша! Нежелательны активные игры и вообще вечером ребенка лучше «беспокоить» как можно меньше. Постарайтесь не пропустить момент, когда он сам начнет засыпать: станет вялым, начнет без причины плакать, зевать и тереть глаза. Иногда ребенок, который хочет спать, наоборот становится более активным. Чтобы помочь ему заснуть, попробуйте тихо спеть колыбельную или рассказать сказку.

К 9-10 месяцам уложить ребенка спать на ночь становится сложнее. Он становится активнее, теперь сон для него — это неприятное расставание с бесконечно интересным миром. Помочь малышу заснуть могут так называемые ритуалы засыпания — действия, которые ежедневно повторяются перед отходом ко сну. Например, вы можете начать с купания, потом сделать легкий массаж, рассказать ребенку сказку, задернуть шторы на окне и пожелать ему спокойной ночи. Если повторять такую последовательность действий ежедневно, ребенок привыкнет к тому, что после нее он засыпает.

Если ребенка очень трудно уложить спать или он плохо, беспокойно спит, проверьте и устраните вещи, которые могут мешать ему. Обычно малыши хуже спят при ярком свете и в полной темноте. Днем лучше задернуть шторы, ночью — включить неяркий ночник. Слишком сухой и жаркий воздух тоже мешает сну. Температура в комнате должна быть около 20-22º С. В отопительный сезон нужно увлажнять воздух: если у вас нет специального увлажнителя, установите в комнате аквариум или открытый сосуд с водой. Если, несмотря на все принятые меры, у малыша продолжаются проблемы со сном, необходимо показать его неврологу.

Чтобы сон ребенка был здоровым и крепким, ему необходимы прогулки. Это не только «свежий воздух» — впечатления, полученные на прогулке, необходимы для развития зрения и психики малыша. Поэтому, даже зимой лучше гулять с ребенком на улице, а не на балконе. Первая прогулка летом может продолжаться около 30 минут, зимой — 10-15 минут. Каждый день можно прибавлять по 10-15 минут. В первые 6 месяцев можно гулять при температуре не ниже -10º С, потом — не ниже -15º С. В холодный сезон не стоит гулять с малышом больше 4 часов в день. Если кончик носа малыша стал холодным, прогулку пора завершать. Летом нельзя оставлять ребенка на солнце во избежание солнечного или теплового удара.

Самая удобная «одежда» для зимних прогулок — утепленный конверт. В нем ребенок может двигаться, когда он не спит. Летом ребенка одевают по погоде. Когда малыш заснет, его лучше укрыть дополнительно. В теплое время года для этого достаточно пеленки или легкого одеяльца. Также стоит взять с собой сетку или марлю для защиты от насекомых.

Молодой маме стоит помнить и о себе, во время дневных летних прогулок лучше пользоваться солнцезащитными средствами во избежание ожогов, а ближе к вечеру использовать средства от насекомых, чтобы ни что не могло помешать наслаждаться свежим воздухом.

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Евгения Примак