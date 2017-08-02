Высаживание

Высаживание - это практика, которой придерживаются сторонники «естественного родительства». Заключается она в том, что мама с первых недель жизни старается добиться того, чтобы малыш справлял свои естественные нужды в горшок или тазик. Фактически, это скорее метод естественной гигиены ребенка, чем приучение к горшку. Идея о том, что можно приучить новорожденного проситься на горшок, вызывает массу сомнений. И все же, у этого метода есть свои преимущества, о которых я расскажу ниже.

Внимание! Одна из самых распространенных ошибок, которая приводит к дискредитации идеи "высаживания" - принуждение. Ничего подобного делать не надо! На многих форумах можно встретить недоумение со стороны мам: «Как его можно высаживать, ведь он еще не умеет сидеть!» Будьте внимательны! Высаживание — это всего лишь имитация сидячей позы с помощью взрослого.

Обоснование

Известно, что у грудничка в первые недели жизни процессы мочеиспускания и дефекации тесно связаны с процессом приема пищи. Как правило, малыш писает и какает либо когда сосет, либо сразу после еды. Зная об этом, можно «подлавливать» момент и высаживать ребенка над тазиком или раковиной.

Когда приучать?

Новорожденный ощущает беспокойство при переполнении кишечника и мочевого пузыря и может «транслировать» это беспокойство маме (плачем, «попискиванием», мимикой и жестикуляцией). Если она внимательно отслеживает эти сигналы, то со временем научится выделять их из числа других и оперативно на них реагировать. Начинать практику «отслеживания сигналов» как можно раньше.

Плюсы

Родители, практикующие раннее высаживание, утверждают, что эта практика дает возможность установить ранний и тесный контакт с ребенком (маме приходится постоянно наблюдать за крохой, учиться «распознавать» его сигналы). Некоторые отмечают, что раннее высаживание помогает в будущем избежать проблемы под названием “не могу приучить ребенка к горшку”. Есть вероятность, что ребенок, с которым практиковали раннее высаживание, начнет осознанно ходить на горшок раньше, чем его сверстники, пользующиеся подгузниками. Безусловный плюс раннего высаживания – экономия семейного бюджета.

Минусы

Практика раннего высаживания подходит только тем мамам, у которых много свободного времени, которые готовы полностью сосредоточиться на потребностях ребенка. Такой уровень «включенности» может быть изматывающим для мамы, не готовой на 100% посвятить себя малышу. Для мам, ведущих активный образ жизни (путешествующих с ребенком, часто бывающих в общественных местах) постоянно высаживать малыша — непростая задача. Сложно практиковать раннее высаживание и работающим мамам (даже, если они делают это на дому) — нужно постоянно следить за малышом, чтобы вовремя принять меры. С точки зрения физиологии, возможность самых маленьких контролировать свою выделительную функцию – не более чем миф. Нет никаких фактических доказательств того, что раннее высаживание входит в число базовых потребностей малыша и однозначно необходимо для того, чтобы установить тесный контакт с мамой.

Дети, чьи родители используют подгузники, в среднем, столь же спокойны и довольны жизнью, как и малыши, которых высаживали с младенчества.

Высаживание - это, скорее, способ позаботиться о гигиене ребенка, чем средство поддержания его физического и психического здоровья.

Несмотря на то, что некоторые малыши, которых приучали к высаживанию, действительно рано начинают сами ходить на горшок, большинство все-таки приобретают эту привычку в том же возрасте, что и остальные — в 2-2,5 года. Сэкономленные до этого возраста подгузники — заслуга их внимательных родителей.

Безусловно, для представителей не слишком цивилизованных культур, живущих в жарком климате, раннее высаживание - важное гигиеническое правило, которое обеспечивает чистоту ребенка и носящей его на голом теле мамы. Применять ли эту практику родителям, живущих в развитых странах и имеющих возможность поддерживать гигиену иными средствами — вопрос личных предпочтений родителей.

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Евгения Примак