Развиваем речевое дыхание

Когда мы говорим, мы продолжаем дышать. Но речевое дыхание отличается от физиологического. Последовательность физиологического дыхания - вдох, выдох (равные по времени), пауза. В речевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо длиннее вдоха. Так как звуки речи образуются при выдохе, в первую очередь мы должны помочь ребенку овладеть правильными техниками выдоха.

Во-первых, когда рассказываете малышу сказки, стихи, например упоминаете ветер, поучите ребенка дуть: дуйте ему в лицо. Со временем он начнет подражать вам. Потом вы можете еще и поиграть, предлагая ребенку дуть: дайте малышу маленький кусочек распушенной ватки, объясните, что это снежинка, она летает, когда дует ветер, дуть нужно ртом, округленными губами, плавно, а вдыхать через нос.

Сделайте из бумаги бабочку или самолетик, прикрепите на ниточку, покажите ребенку, как они будут летать, если на нее подуть. Нужно добиваться того, чтобы выдох был как можно более долгим.

Сделайте дерево: вырежьте из бумаги несколько полосок, приклейте к палочке или карандашу, "ветер" будет колыхать листву. Такие упражнения также развивают воображение.

Подуйте вместе на кусочек бумажки или пламя свечи. Важно, чтобы выдох не был резким, иначе свеча потухнет, дуть нужно плавно и легко.

Сделайте (или купите) вертушку или игрушечную мельницу, научите малыша дуть на крылья так, чтобы они вертелись.

Вырежьте из бумаги птичек и поставьте у самого края стола. Командуйте: "птички полетели", дуйте вместе, только один раз. Выдох должен быть долгим, чтобы они улетели как можно дальше.

Покажите ребенку, как дышит собачка, когда ей жарко: высунув язычок, шумно, быстро.

Научите малыша дуть на горячее, а также греть ручки: пусть вдыхает носом, а выдыхает ртом, согревая поднесенные к губам руки.

Бывает так, что дети смешивают понятия вдох и выдох, а также вдох и выдох ртом и носом. Научите ребенка нюхать цветочек (нужно сделать утрированный вдох носом, а потом выдохнуть со звуком "а-а").Сорвите отцветший одуванчик и дуйте на него так, чтобы слетели пушинки. Следите за тем, чтобы малыш хорошо надувал щечки, не проглатывал и не выдыхал воздух.

Изобразите море (например, когда рассказываете сказки А.С. Пушкина): на вдохе плавно поднимите руки вверх, на выдохе опустите руки, произнесите долгое "ш-ш-ш". Малыш постарше может тренироваться с мыльными пузырями или водой. Пусть дует в трубочку (соломинку или макаронину). Опустив соломинку в воду, можно сделать "настоящую бурю". Налейте воды в тазик, можете запустить кораблики, например, бумажные. Потом изобразите ветер. Дуть нужно не торопясь, сложив губы трубочкой, не надувая щеки. Покажите ребенку, как это делаете вы. При ровном выдохе кораблик движется по воде плавно. Теперь подуйте прерывисто: "п-п-п" и объясните, что подул порывистый ветер. Пусть ребенк попытается пригнать кораблик к определенному месту. Конечно, это упражнение для детей постарше, не так-то просто справиться с таким заданием.

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Валентина Соломатина