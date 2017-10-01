Из дневника двухлетнего
Родителям всегда интересно, что творится в голове у их маленьких детей. Представьте, что ваш малыш ведет дневник. Вот что из этого могло бы получиться:
8.10. утра. Облил ковер одеколоном. Прекрасный запах. Мама злится. Одеколон запретили.
8.45. Бросил в кофе зажигалку. Получил по попе.
9.00. Был на кухне. Вылетел пулей. Кухню запретили.
9.15. Был в папином кабинете. Вылетел пулей. Кабинет тоже запретили.
9.30. Вытащил из шкафа ключ. Играл с ним. Мама не знала, где он. Я тоже. Мама ругалась.
10.00. Нашел помаду. Разрисовал обои. Запретили.
10.20. Вытащил из вязания спицу. Согнул. Вторую спицу воткнул в диван. Спицы запретили.
11.00. Заставляли пить молоко. Хотел воды. Здорово орал. Получил по попе.
11.20. Написал в штаны. Получил по попе. Писать в штаны запретили.
11.30. Разломил сигареты. Внутри табак. Не вкусно.
11.45. Преследовал сороконожку. Добрались до стены. Нашел мокрицу. Интересно, но запретили.
12.15. Ел что-то из горшка. Вкус изысканный, но запретили.
12.30. Выплюнул салат. Несъедобно. Выплевывать запретили.
13.15. Тихий час. Не спал. Вылез и сидел на перине. Замерз. Замерзать запретили.
14.00. Размышлял. Понял, что запретили всё. Зачем же мы все живем?Александра Дроздова