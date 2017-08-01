Потница у новорожденных

Потница – это раздражение кожи в виде сыпи, которое появляется у детей и взрослых в связи с повышенным потоотделением, что чаще всего случается при перегреве.

Как уже было сказано, потница может возникать в любом возрасте, но чаще всего она бывает у новорожденных детей.

Потница проявляется в виде красных и розовых высыпаний на коже, которые могут быть в виде пузырьков с прозрачной жидкостью внутри. Эти пузыри характеризуются тем, что быстро подсыхают и превращаются в корочку.

Потница у новорожденных детей чаще всего появляется в местах сгибов (на шее, в области подмышек, паха), а также – лице, ягодицах.

Как дети реагируют на появление сыпи?

Все по-разному. Некоторые вообще не обращают внимания, а некоторые становяться беспокойными, капризными, хуже кушают.

Опасна ли потница для малышей?

Сама по себе нет. При правильном и своевременном уходе за кожей она быстро проходит. Но кожа новорожденного малыша очень нежная и подвержена воздействию различных микроорганизмов. А появление потницы – это развитие благоприятной среды для размножения вредных микробов, что может вызвать дальнейшее воспаление кожи.

Какова причина появления потницы у новорожденных?

Основная причина – боязнь родителей, что их чадо может замерзнуть, причем не только в холодное время года, но и летом. То есть первая причина – это перегрев. Второй причиной может быть то, что родители не придерживаются элементарных правил гигиены ребенка (не беспокоятся о чистоте кожи, не часто подмывают, не купают каждый день).

При появлении сыпи на теле ребенка нужно предпринять следующие меры:

1. Отрегулировать температуру в детской комнате. Самая комфортная температура – 22 градуса.

2. Чаще проветривать комнату, в которой находится ребенок.

3. Использовать хорошие подгузники, в которых кожа малыша может «дышать».

4. Своевременно менять подгузники.

5. Не кутать ребенка.

6. Одежда не должна сковывать движения крохи.

Как лечить потницу у детей?

Нужно купать ребенка два раза в день, используя кипяченую воду. Один раз в два дня в воду можно добавлять раствор марганцовки.

Также хорошо снимают воспаления ванны с добавлением настоя ромашки, череды, отвара листьев грецкого ореха.

Чтобы ребенок не травмировал пораженные сыпью места, нужно ему коротко подстригать ногти.

Для лечения этого недуга можно использовать и детские косметические средства, но предварительно стоит проконсультироваться с педиатром.

Профилактика

1. Не держите ребенка постоянно в одноразовых подгузниках.

2. Придерживайтесь элементарных правил и норм гигиены.

3. После каждого испражнения кишечника подмывайте кроху под проточной водой.

4. Переодевая малыша, устраивайте ему воздушные ванны.

5. Не кутайте карапуза!

6. Покупайте ребенку качественную одежду из натуральных тканей.

При появлении гнойников и обильном высыпании стоит обратиться к врачу.

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Александра Дроздова