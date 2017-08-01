Как помочь ребенку научиться держать голову

В двигательном развитии ребенка первого года жизни важнейшее значение имеет своевременное формирование способности удерживать голову.

Если ребенок к двум-трем месяцам не удерживает голову, то формируется целая цепочка неблагоприятных факторов: нарушается развитие зрительного восприятия и вестибулярного аппарата, не вырабатывается способность к распределению тонуса мышц, обеспечивающих акт сидения. В итоге искажается вся схема двигательного развития, которое теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием.

Поэтому предлагаются упражнения, специально направленные на развитие этой способности ребенка.

1. Ребенок в положении лежа на животе. Положите руку на подбородок ребенка, а другой рукой прикасайтесь к стопам ног. В ответ ребенок начинает отталкиваться ногами и продвигаться вперед.

2. Ребенок в положении лежа на животе. Одну руку положите ему под подбородок, а другую — под живот и слегка подтягивайте ребенка вперед. Ребенок будет производить ползающие движения.

3. Поместите ребенка в вертикальное положение. Удерживайте его за бедра на весу в положении сидя, балансируя, чтобы не нарушить равновесия. Ребенок будет стараться удерживать в вертикальном положении голову и туловище.

4. Положение ребенка лежа на спине. Возьмите ребенка за кисти рук и слегка потяните на себя. Он будет стараться подтянуться вперед за руками.

5. Обхватите руками живот ребенка и удерживайте его на весу лицом вниз. Ребенок будет поднимать голову.

6. Вы также удерживаете ребенка на весу, но в наклонно-боковом положении, обхватывая то правый, то левый бок. Он будет поднимать голову и выпрямлять ноги.

7. Поставьте ребенка на опору в вертикальное положение. В ответ он будет выпрямлять ноги, туловище, поднимать голову. Если же вы слегка потянете его вперед, то он сделает шаговое движение.

Каждое из этих упражнений повторяйте в течение 3-4 минут, терпеливо ждите ответной реакции, не пытайтесь помогать ребенку выполнять необходимые движения.

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Евгения Примак