Шесть способов применения магнезии, о которых нужно было знать еще вчера

Магнезия, или английская соль, - незаменимый препарат, который пользуется огромным спросом в медицинской сфере. Многие знакомы с этим веществом не понаслышке, так как магнезия является прекрасным успокоительным, противосудорожным и спазмолитическим препаратом.

Но сегодня мы поговорим о других свойствах магнезии, которые помогут использовать ее ежедневно на благо нашему организму.

Для волос

Чтобы укрепить волосы и немного подпитать их, достаточно смешать столовую ложку сульфата магния с таким же количеством кондиционера для волос. После тщательного мытья головы нанеси смесь по всей длине волос и оставь действовать в течение 5 минут.

После такой питательной процедуры следует смыть средство теплой водой. Людям, которые страдают от выпадения волос, магнезия поможет избавиться от этой проблемы.

Для лица и тела

С помощью сульфата магния можно легко приготовить действенный скраб для лица. Достаточно смешать небольшое количество увлажняющего крема и такое же количество английской соли. Затем следует нанести средство гомогенной консистенции на увлажненное лицо и оставить действовать в течение 3 минут. В конце процедуры смой средство теплой водой.

Также подобный скраб можно приготовить для всего тела. Необходимо смешать в равных пропорциях любой увлажняющий крем и такое же количество английской соли. Полученную смесь нанеси на тело и оставь действовать на 3-5 минут. В конце процедуры смой средство теплой водой.

Для хорошей работы сердечно-сосудистой системы

Ванны с добавлением небольшого количества сульфата магния помогают снять мышечную боль, снижают высокое артериальное давление, а также являются отличной профилактикой такого заболевания, как тромбоз. Чтобы приготовить лечебную ванну, достаточно добавить в воду 2 стакана английской соли.

В качестве средства для похудения

В борьбе с лишним весом помогут обертывания с английской солью. Для этого необходимо смешать 1/4 стакана воды и 1 столовую ложку сульфата магния. Смесь нужно поместить на небольшой отрез хлопчатобумажной ткани, затем обернуть ее вокруг живота или бедер и закрепить с помощью пищевой пленки. Процедура должна длиться 20-25 минут. Курс обертываний для похудения - 10 дней.

В качестве лечебного компресса

Сульфат магния также используют в компрессах при ушибах, растяжениях, сильной мышечной боли и укусах насекомых. Для этого необходимо в 1 стакан горячей воды добавить такое же количество английской соли. Эту смесь следует использовать для лечебного компресса.

В качестве противогрибкового средства

Ванночки с небольшим количеством сульфата магния помогут избавиться от микоза стоп и ногтей. Для этого следует соединить в небольшой миске 2 литра горячей воды и 100 граммов сульфата магния. Держать ноги в воде нужно не менее 15 минут. Минимальный курс лечебных ванночек - 10 процедур.

В следующий раз, когда посетишь аптеку, не забудь купить баночку английской соли. Теперь ты точно знаешь, как применять ее для здоровья и красоты.

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Евгения Примак