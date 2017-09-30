Пять французских способов повысить самооценку

Пока американки вычисляют, на каком свидании пригласить кавалера домой, а русские девушки не выпускают из рук телефон, чтобы не пропустить сообщение от бойфренда, француженки занимаются своими делами, и при этом вокруг них всегда вьются поклонники. Вот 5 секретов этих необыкновенного шарма женщин из книги К. Д. Каллан «Француженки не спят в одиночестве».

Способ № 1: Тайный сад

Время от времени все мы чувствуем себя эмоционально опустошенными, мелкие неприятности и проблемы словно «отгрызают» по кусочку от нашего чувства «Я». Вместо того чтобы искать утешения в сладостях, алкоголе или в объятиях бывшего любовника, общение с которым уже не раз нас ранило, отнеситесь к своей усталости с уважением. Тайный сад — место, где можно восстановить чувство независимости и силы. Он питает и поддерживает психику. «Когда внешний мир лишает ее сил, француженка может удалиться в свою спальню, задернуть шторы и засесть читать роман или заняться йогой, — делится наблюдениями Кэт Джейми Каллан. — Она может просто полежать и подумать о Жан-Клоде — о том дне, когда они целовались в Шамони... Ее походка обретет новую легкость, и она будет до краев полна чувства собственной желанности...» Тайным садом может быть просто интересная книга, которую она нашла в библиотеке. Женщина выбирает себе кафе, куда каждый день ходит читать, и появляется дома часом позже, чем обычно, «какая-то не такая» — так на нее повлияла книга. Она возвращается к своей повседневной жизни с вновь обретенным чувством себя в мире, отдельной от своего любовника, мужа, детей. Возвращаясь в реальный мир, она несет частичку тайны. Это очень полезно для самооценки. Нет, не нужно ни слова говорить о своем тайном саде, но сам факт, что он у нее есть, прибавляет ей таинственности и силы.

Способ № 2: Красивые вещи

Мы привыкли изо дня в день пользоваться неприметными, «обычными» вещами, и наша самооценка из-за этого падает. Мы забываем о том, что у нас вообще есть красивые вещи. Француженка ни за что не забудет про подаренный бабушкой серебряный чайный сервиз — он будет красоваться у нее на столе каждый день, а не только по праздникам.

Способ № 3: Пестовать свою уникальность

Тайный ключ к красоте француженки: она довольна собой. Единственное, что позволяет выглядеть и чувствовать себя прекрасной, — собственное уникальное «я», выражающее ваше сердце и разум. Поэтому главное в любых отношениях — сохранять личность, жить своей жизнью, а не жизнью мужа, детей, друзей. Можно любить человека, совершать для него разные «подвиги» и получать от этого удовольствие, но ты не можешь жить за него, а он не может жить за тебя. Ваш любимый любит вас такой, какая вы есть, и нужно сохранять это «какая ты есть» всегда... «Француженка знает, что именно ее женственность, ее отличность от мужа привлекли к ней его внимание, — говорит мадам Каллан. — Именно эти качества бросили ему вызов. Если мы станем двойниками наших возлюбленных, всегда соглашаясь с ними, нося одинаковую с ними одежду, — жизнь станет совершенно пресной!» Поэтому важно поддерживать свою индивидуальность и «отличность». Если женщина не приносит свою индивидуальность в жертву отношениям, а остается отдельной личностью, мужчина знает: она духовно свободна, даже когда они вместе.

Способ № 4: Умеренность во всем

Одеваться на свидание — или одеваться в спортзал, выходить в люди — или сидеть дома. Тот же принцип «черное-белое» проявляется у нас, когда мы то объедаемся, то сидим на диете. Так и в любви: мы отказываем себе в чувственности, а потом становимся тревожными, теряем чувство уверенности и в результате спим с мужчиной, который нам совершенно не подходит: эдакий эмоциональный эквивалент большого пакета с чипсами. Стремитесь к умеренности во всем. Представляйте себе любовь как кусочек очень хорошего темного шоколада. Не гонитесь за дешевкой. По-настоящему наслаждайтесь этим лакомством — чувственностью. Начинайте соблазнять (то, как понимают смысл этого слова французы) всех и каждого. Практикуйтесь в тонком искусстве флирта. Речь не о том, чтобы заарканить мужчину или заставить мужа обращать на вас больше внимания. Относитесь к каждому дню, к каждому мгновению своей жизни как к возможности ощущать силу своей желанности. Взращивайте чувство «я» и заботьтесь о здоровье своего либидо, хорошо одеваясь, ухаживая за телом и нося красивое белье.

Способ № 5: Вдохновлять других

Хотя мы этого часто не осознаем, у нас каждый день есть возможность кого-то вдохновить, изменить чью-то жизнь к лучшему. Мы — пример того, как надо жить в этом мире. Даже не понимая этого, вы можете быть наставником, примером для женщин и мужчин младшего возраста. Поэтому, если вы не испытываете желания выглядеть хорошо ради себя или даже ради своего мужа, делайте это ради следующего поколения. «Если мы начнем с простой прогулки пешком и позволим себе удовольствие „других посмотреть и себя показать“, то откроем для себя очарование мужчины, который ждет нас в местном почтовом отделении, — приводит примеры из жизни француженок мадам Каллан. — Мы остановимся, чтобы попробовать новые замечательные духи в ближайшем магазине подарков, заведем себе привычку рыться на полках книжного магазина на соседней улице. Делая все это, мы „заземляемся“, начинаем развивать в себе чувство локтя, обнаруживая общие интересы с хозяевами местных магазинчиков, флиртуя с симпатичным продавцом в лавке канцелярских товаров, обсуждая городскую политику с девушкой в сток-центре. В итоге наше присутствие в мире не просто улучшит нашу жизнь, но может сделать лучше весь мир».

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Алевтина Мармеладова