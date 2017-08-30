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Худеем с кукурузой

Худеем с кукурузой
 

Одним из замечательных диетических продуктов, способствующих похудению, является кукурузная каша. Она оказывает положительное действие на работу желудка и кишечника, их очищение, нормализует функционирование пищеварения, предотвращает процессы гниения в кишечнике, устраняет нарушения метаболизма.

Кукурузная крупа улучшает обмен веществ, выводит жир, токсичные и радиоактивные вещества. Кукурузная каша не вызывает аллергии, в связи с чем противопоказаний для ее употребления нет. Она подходит как для детей, так и для взрослых.

Кукурузная диета

Приготовленную кукурузную кашу разделить на 5-6 частей, которые съедаются в течение дня.

В качестве жидкости (2 литра в день), лучше всего использовать любой из сортов зеленого чая или негазированную минеральную воду.

Наиболее эффективен для уменьшения объемов тела трехдневный курс. За этот период можно сбросить до 5 килограммов лишнего веса, избавиться от отечности, снизить уровень холестерина, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, состояние кожи и даже полости рта.

Врачи-диетологи рекомендуют хотя бы 2 раза в неделю есть кукурузную кашу на завтрак.

Мария Зимина
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