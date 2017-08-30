Десять ошибок людей, занимающихся спортом

Часто ли вы задумываетесь о том, как следует правильно заниматься спортом? Польза от занятий физическими нагрузками известна всем и не подлежит сомнению. Но, к сожалению, далеко не каждый знает, что некоторые спортивные привычки могут не только помешать вашему физическому развитию, но и ухудшить состояние здоровья.

1. Бег по утрам

Строго говоря, сам по себе он ошибкой не является, однако выбор в качестве времени для пробежек ранних утренних часов не вполне удачен. Согласно внутренним биоритмам наиболее эффективной кардиотренировка будет вечером в интервале с 8 до 10 часов вечера. После последнего приема пищи должно пройти не менее часа.

2. Бег по асфальтовым дорожкам

Асфальтовое покрытие не дает необходимой амортизации (не смягчает/не поглощает толчки при контакте), которую обеспечивают песчаные, земляные тропинки, трава или полотно беговой дорожки в фитнес-клубе. Асфальт представляет угрозу голеностопу, тазобедренному и коленным суставам, каждая разминка из-за него превращается в совсем не полезное длительное сотрясение опорно-двигательного аппарата.

3. Бег вблизи с автомобильными дорогами

Городскому жителю особо выбирать не приходится, не у всех парк находится вблизи от дома, да и там наиболее удобные дорожки для бега часто оказываются довольно близко к автомобильным дорогам. Во время бега и других кардионагрузок у вас учащается дыхание, так как организм стремится поглощать больше кислорода. Вблизи от автомобильного потока вы получаете вместо необходимого чистого воздуха сильно загазованный воздух в приумноженном объеме. Заветная фитнес карта в клуб возле дома или вашей работы – выход из положения, а в выходные дни устраивайте пробежки за городом.

4. Спортивная одежда, с которой давно пора попрощаться

Ряд людей выбирает одежду и обувь для занятий спортом в соответствии с критерием «не жалко выбросить». Это неправильный подход. Во-первых, подобная экипировка может не обеспечивать вам комфорт во время тренировки. Не приходится ли постоянно поправлять резинку брюк, не пропитались ли уже давно потом и не стоптались ли ваши кроссовки? А может в целях экономии вы приобрели топик из синтетики и кроссовки на тонкой плоской подошве? Во-вторых, для многих женщин, даже если они этого не осознают спортивная форма из разряда «не жалко» является серьезным демотиватором, снижающим вашу отдачу на занятиях и настроение. В фитнес-клубе нужно быть нарядной - как и везде! Не пожалейте времени и средств на хорошую обувь и форму. Не забывайте просушивать кроссовки, а костюм для тренировки лучше приобрести из ткани, включающей в свой состав и хлопок и немного лайкры, полиэстера, эластана или нейлона. 100% хлопок быстрее изнашивается и теряет форму. Кроме того, он очень быстро впитывает пот, в результате чего материя начинает прилипать к коже, мешая ей дышать и обеспечивая дискомфорт.

5. Заниматься без обуви

Если речь идет о йоге, то заниматься действительно нужно без обуви и даже без носков, на специальном коврике. Во всех же прочих случаях, включая домашние тренировки, не пренебрегайте кроссовками, они снижают вредную нагрузку на позвоночник.

6. Пить тогда, когда захочется

Пить тогда, когда захочется, – серьезная ошибка, если вы дожидаетесь такого сигнала как чувство жажды и изнеможения. Разве вы дожидаетесь, когда начнется обезвоживание? Ориентируйтесь на минимальную норму – 2-3 глотка воды каждые 15-20 минут.

7. Использовать антиперсперант

Повышенное потоотделение во время занятий спортом норма, но стремясь оставаться прекрасной и привлекательной во всех смыслах, женщины стараются с этим бороться. Использовать антидепрессант, тем более в увеличенных дозах, не следует – вы помешаете процессу естественного избавления организма от шлаков. Минимальная внешняя неприятность – раздражение кожи. Попробуйте применять дезодоранты типа «кристалл» с квасцами – они не закупоривают поры. Не пользуйтесь и сильными духами, ваш лучший друг – душ до и после занятий.

8. Слушать громкую музыку

Согласно исследованиям канадского ученого Уильяма Ходжетса регулярные физические нагрузки под громкое звуковое сопровождение способны крайне отрицательно сказаться на человеческом слухе. Если никак не можете обойтись без плейера, то хотя бы уменьшите громкость.

9. Тренироваться рассосредоточенным и в плохом настроении

Хороший спортсмен всегда сосредоточен – и во время соревнований, и на обычной тренировке. Если вы отвлечены, снижается контроль мозга за выполнением упражнений и работой мышц. В ряде случаев отвлеченность опасна, так как может привести к травме, и практически всегда при вашей рассосредоточенности вы (ваши мышцы) начинаете халтурить. Профессиональные тренеры всегда подчеркивают, что физические упражнения должны дополняться психологической работой. Думайте о том, что вы делаете, следите за своими ощущениями, учитесь мысленно сосредотачиваться на том участке тела, где расположена группа мышц, которую вы прорабатываете – это повысит эффективность занятий.

10. Тренироваться усталым

Имеет немало общего с двумя предыдущими ошибками. Если вы уже сильно утомлены или просто не выспались, то положительных результатов от тренировки ждать не следует. Как минимум вы подвергните организм сильному стрессу.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова