Пять лучших масок для ног

Эти несложные рецепты питательных масок сделают твои ножки мягкими и нежными.

1. Возьми молочко для тела легкой текстуры. Добавь в него по капле лавандового, миндального и мандаринового масла, пару щепоток морской соли и сок половины грейпфрута. Тщательно перемешай ингредиенты и нанеси маску на стопы на 15 минут, затем смой теплой водой.

2. Смешай 1 желток, 1 чайн. ложку меда и 1/2 чайн. ложки лимонного сока. Нанеси смесь на обработанные пемзой ступни. Укутай ступни в полиэтиленовые пакеты и надень теплые носки. Держи маску в течение нескольких часов или оставь на ночь

3. Смешай по 2 стол. ложки творога, сметаны и меда. Нанеси маску на обработанные пемзой ступни и держи 20 минут.

4. 2 стол. ложки сметаны смешай с 1 стол. ложкой мелко нарубленных листьев свежего щавеля. Нанеси маску на стопы и держи в течение 10 минут.

5. Налей в емкость теплой воды, добавь стакан молока и опусти в нее ноги на 10 минут. Затем насухо вытри полотенцем и нанеси смесь из 1 стол. ложки подсолнечного масла, 1 чайн. ложки поваренной соли и 5 капель масла календулы.

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Алевтина Мармеладова