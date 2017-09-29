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Женский мир

Пять правил чистой кожи

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Безупречное лицо - это то, в поисках чего мы всегда находимся. Предлагаем вам несколько наиболее важных шагов для очистки кожи.

Правило №1. Руки прочь от лица.

Серьезно, в большинстве своем все проблемы от "грязных рук". Руки у нас полны всякой гадости, особенно после того, как мы перетрогаем поручни в автобусе, деньги и т.д.

Правило №2. Умываемся два раза в день.

Сухая кожа - молочко или пенка. Жирная кожа - гель.

Правило №3. Не усердствуйте с тониками и лосьонами, содержащими спирт или другие компоненты "против прыщей".

Не нужно протирать лицо слишком часто, а то вместо простой жирной кожи, получите жирную кожу с шелушением. Ох, намучитесь.

Правило №4. Скраб обязателен.

Он удаляет мертвые клеточки кожи, избыток которых на лице и есть причина забитых пор. Можно использовать "домашний" скраб. Главное, опять же, не переусердствовать, так как можно травмировать кожу.

Скрабы использовать 1 раз в неделю. Если скраб нежный, то можно чаще.

Правило №5. Питаем нашу кожу снаружи и изнутри.

Делаем маски, заботимся о том, чтобы в ежедневном рационе присутствовала пища, богатая витаминами и минералами.

 

Валентина Соломатина
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