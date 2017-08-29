Разгрузочный день на кефире
Иммуностимулятор, антиоксидант, успокоительное, гармонизатор флоры желудка и кишечника - этот чудодейственный эликсир знаком нам с детства - кефир! К вышеперечисленным достоинствам следует отнести и его присутствие в большинстве существующих диет.
Итак, кефирно-творожный рацион для худеющих.
Составляющие: кефир (1,5-2 л в сутки), обезжиренный творог, мед.
Грамотное сочетание этих продуктов позволит организму настроиться на безопасное и сбалансированное похудение.
1. Завтрак: 2-3 ст.л творога + стакан кефира.
2. Второй завтрак - кефир.
3. В обед можно побаловать себя творогом с медом или вареньем (не более 1 ч.л.)
4. Полдник - кефир.
5. На ужин десерт из творога, кефира и 1 ч.л. меда.
6. На ночь для улучшения сна - кефир.
Наибольшего эффекта вы добьётесь на домашних кисломолочных продуктах. Для их приготовления нужно 5 минут личного времени, молоко и закваска. Жирность таких продуктов вы регулируете сами. В них нет сахара и прочих вредных добавок.
Попробуйте и сами во всём убедитесь!
Валентина Соломатина