Золотые правила растяжки для идеальной фигуры
Стретчинг – это система упражнений, направленных на растяжку связок и мышц, а также на повышение гибкости тела. Упражнения на растяжку полезны и необходимы всем, независимо от возраста и степени развития гибкости. Этот вид фитнеса является частью оздоровительной гимнастики.
Золотые правила растяжки
- Прежде чем приступить к растягиванию мышц, необходимо обязательно разогреться. Хорошо для этого подойдет бег, приседания, занятия на велотренажере и прыжки со скакалкой.
- Делай растяжку медленно и осторожно. Ни в коем случае не пружинь.
- Дыши глубоко и не задерживай дыхание. Лучше всего дышать спокойно. Во время короткого перерыва между упражнениями можно глубоко вдохнуть и сделать полный выдох.
- Не гонись никогда за быстрыми результатами. Не доводи себя до ощущения, когда боль становится острой. Ты должен чувствовать легкое напряжение.
- Расслабься, когда выполняешь растяжку. Ты можешь даже закрыть глаза для получения ощущения дополнительной релаксации.
- Продолжительность удержания каждой позы должна быть приблизительно 20 секунд.
- Правильность выполнения упражнения является более важным, чем то, как сильно ты растягиваешь мышцы и суставы.
Польза стретчинга
- замедляет в нашем организме процессы, связанные со старением;
- улучшает кровообращение;
- дает организму энергию;
- делает фигуру более стройной;
- приводит мышцы в тонус;
- увеличивает гибкость суставов;
- является отличной профилактикой против отложения солей;
- улучшает осанку;
- снижает риск получения травм при занятиях другими видами спорта;
- избавляет от стресса;
Занятия стретчингом принесут ощутимый результат только в том случае, если будут сочетаться с другими видами физической активности. Тренировки должны быть регулярными и энергичными, тогда они принесут тебе хорошие плоды.Алевтина Мармеладова