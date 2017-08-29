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Золотые правила растяжки для идеальной фигуры

Золотые правила растяжки для идеальной фигуры
 

Стретчинг – это система упражнений, направленных на растяжку связок и мышц, а также на повышение гибкости тела. Упражнения на растяжку полезны и необходимы всем, независимо от возраста и степени развития гибкости. Этот вид фитнеса является частью оздоровительной гимнастики. 

Золотые правила растяжки 

- Прежде чем приступить к растягиванию мышц, необходимо обязательно разогреться. Хорошо для этого подойдет бег, приседания, занятия на велотренажере и прыжки со скакалкой. 

- Делай растяжку медленно и осторожно. Ни в коем случае не пружинь. 

- Дыши глубоко и не задерживай дыхание. Лучше всего дышать спокойно. Во время короткого перерыва между упражнениями можно глубоко вдохнуть и сделать полный выдох. 

- Не гонись никогда за быстрыми результатами. Не доводи себя до ощущения, когда боль становится острой. Ты должен чувствовать легкое напряжение. 

- Расслабься, когда выполняешь растяжку. Ты можешь даже закрыть глаза для получения ощущения дополнительной релаксации. 

- Продолжительность удержания каждой позы должна быть приблизительно 20 секунд.

- Правильность выполнения упражнения является более важным, чем то, как сильно ты растягиваешь мышцы и суставы. 

Польза стретчинга

- замедляет в нашем организме процессы, связанные со старением; 

- улучшает кровообращение; 

- дает организму энергию; 

- делает фигуру более стройной; 

- приводит мышцы в тонус; 

- увеличивает гибкость суставов; 

- является отличной профилактикой против отложения солей; 

- улучшает осанку; 

- снижает риск получения травм при занятиях другими видами спорта; 

- избавляет от стресса; 

Занятия стретчингом принесут ощутимый результат только в том случае, если будут сочетаться с другими видами физической активности. Тренировки должны быть регулярными и энергичными, тогда они принесут тебе хорошие плоды.

Алевтина Мармеладова
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