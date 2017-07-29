Народные рецепты от жирности волос

Ухаживать за жирными волосами очень сложно: волосы требуют ежедневного мытья, после применения масок и бальзамов волосы очень быстро загрязняются и выглядят некрасиво, прически быстро теряют объем и выглядят неопрятно.

Иногда причиной излишней жирности волос является неправильный уход. Обладателям жирного типа волос ни в коем случае нельзя мыть голову горячей водой, только прохладной. Горячая вода усиливает выработку кожного сала.

Стоит отметить один факт: чем чаще моете волосы, тем интенсивней сальные железы кожи головы начинают работать и вырабатывать жир. То есть, чем чаще моете голову, тем быстрее волосы становятся жирными.

Существует один простой и проверенный метод, который позволит навсегда избавиться от жирных волос. Для нормализации жирового баланса головы нужно просто 5-7 дней не мыть голову. После этого волосы будут намного медленнее загрязняться.

Если ходить с грязными волосами в течение недели невозможно, то следует попробовать натуральные ополаскиватели, которые нормализуют секрецию сальных желез головы.

Наиболее эффективно ополаскивать жирные волосы после мытья настоем крапивы и календулы (можно даже делать ванночки для головы). Нужно заварить по 2 столовых ложки каждой травы в 2 литрах воды, настоять и процедить. Использовать после каждого мытья головы.

Уже после нескольких применений ополаскивателя из крапивы и календулы жирные волосы более долгое время остаются чистыми. Данный настой также придает волосам блеск.

Избавит от жирности волос лимонный ополаскиватель, который очень просто приготовить. Нужно добавить в теплую воду свежевыжатый и процеженный от мякоти лимонный сок (примерно столовая ложка сока на литр воды). Использовать лимонный ополаскиватель нужно после каждого мытья головы.

Лимонный ополаскиватель продлевает чистоту волос, после его использования волосы становятся очень послушными.

Мытье волос содой является проверенным народным средством избавления от жирности волос. Нужно развести пищевую соду с водой до состояния жидкой кашицы и мыть голову вместо шампуня. После ополоснуть голову водой с уксусом (5:1). Для достижения лучшего результата нужно мыть волосы содой не менее месяца.

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Алевтина Мармеладова