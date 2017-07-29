Убираем живот без диет

Выполняйте упражнения, укрепляющие мышцы живота. Повторяйте каждое по двадцать - тридцать раз, совершая по два - три подхода. Нагрузку увеличивайте постепенно, по мере адаптации к ней.

Лежа на спине, скрестите ноги и поднимите их вверх. Не помогая себе руками, тяните их еще выше, отрывая ягодицы от пола. Живот должен быть втянут, мышцы напряжены. Упражнение достаточно сложное, но очень эффективное, если вы хотите убрать живот.

Лежа на спине, заведите руки за голову, согните ноги в коленях и оторвите носки от пола. На выдохе напрягите мышцы живота и приподнимите верхнюю часть туловища, на вдохе вернитесь в исходное положение.

Лежа на спине, согните ноги в коленях, держите их параллельно полу, руки заведите за голову. Тянитесь правым локтем к левой коленке, затем наоборот. Такие скручивания помогают убрать живот, формируют красивый выраженный пресс.

Лежа на спине, подложите руки под ягодицы, поднимайте вверх прямые ноги. Не старайтесь поднять их высоко, главное, делайте это упражнение с напряжением.

Лежа на боку, с вытянутыми вдоль тела руками, поднимайте одновременно ноги и верхнюю часть туловища. Упражнение убирает ненужные жировые отложения на животе, делает талию тоньше.

Стоя на коленях, заведите руки за голову. Без помощи рук садитесь на пол, сначала вправо, вернитесь в исходное положение, затем влево.

В любую свободную минуту напрягайте и расслабляйте мышцы живота. Втяните живот, задержите дыхание на несколько секунд, на выдохе расслабьте мышцы.

Ухаживайте за областью живота.

Элементарный самомассаж, проводимый регулярно, приведет ваш животик в порядок. Нежно и аккуратно массируйте эту область, обязательно по часовой стрелке. Пощипывайте кожу до легкого покраснения, это сделает ее более упругой и эластичной.

Во время принятия душа или ванны растирайте область живота жесткой мочалкой или рукавицей. Используйте скраб для тела - это сделает кожу не только более нежной и ухоженной, но и более восприимчивой к дальнейшим косметическим процедурам.

Втирайте в кожу живота всевозможные укрепляющие средства: гели, кремы, лосьоны. Делайте обертывания - разведите пакетик голубой глины (можно приобрести в любой аптеке) теплой водой до сметанообразного состояния, нанесите на область живота, оберните пищевой пленкой. Сверху дополнительно укутайтесь теплым пледом, отдохните не менее получаса, примите душ.

Ведите активный образ жизни.

Убрать живот поможет плавание, если есть такая возможность, обязательно воспользуйтесь ею. Ходите как можно больше пешком, в быстром темпе, это насыщает организм кислородом, нормализует обменные процессы, приближает фигуру к идеалу.

Крутите обруч.

Лучше всего приобрести с массажными насадками, такой обруч поможет убрать живот в максимально короткие сроки. Вначале может быть немного неприятно и болезненно, но постепенно вы привыкнете к этим ощущениям, и, кроме того, станете испытывать все большее удовольствие при взгляде на свой постройневший животик.

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Алевтина Мармеладова