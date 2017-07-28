Переходим к правильному питанию за 20 дней
Переходим на правильное питание легко и без напряга. Это вполне реально, если делать маленькими шажочками.
День первый - самый легкий.
Приобрети новую посуду или если таковая имеется, кушай исключительно из нее.
День второй. Кушаем 3 раза в день: завтрак, обед и ужин.
Нельзя пропускать ни один из приемов пищи. Можно устраивать перекусы, только не бутербродами, а фруктами, овощами, кефиром или обезжиренным творогом. Завтрак должен быть не позднее 10 утра, обед не позднее двух часов дня, а ужин не позднее 19 часов.
3 дополнительных правил дня:
- Выпиваем не менее 1,5 литра воды. Причем, стакан кипяченой воды выпейте натощак. Желательно с лимонным соком, если, конечно, у вас нет проблем с желудком. Откажитесь от газировки.
- Не ешьте чипсы и сухарики. А так же и другой прочий фаст-фуд. Обходите стороной Макдональдсы и другие забегаловки с пирожками и чебуреками.
- Замените свой десерт двумя яблоками или другими фруктами.
День третий. Завтракать следует нежирными молочными продуктами, фруктами или злаками (в идеале овсяная каша).
А так же, учитываем калорийность нашего завтрака. Если это будет каша, ее можно съесть 100 граммов, творог 200-250. Плюс фрукты и можно мед.
3 дополнительных правил дня:
- Постарайтесь сегодня класть в блюда меньше соли.
- Сегодня вы должны съесть 2 помидора и 3 огурца. Если желаете съесть больше овощей, пожалуйста, только не ешьте в неразмеренном количестве картофель.
- Не кладем сахар в чай и кофе. В чай можно положить ложечку меда. А так же откажитесь от жирных сливок, которые добавляют в кофе, если вы привыкли его пить с такими добавками.
День четвертый. Завтрак должен быть таким, каким он был в третий день.
А на обед сегодня скушайте белковую пищу с овощами. Порция должна быть не менее 300 ккал, но и не более. В подсчете калорий вам помогут таблицы калорийности, которых полно в Интернете.
3 дополнительных правил дня:
- Не едим ничего мучного (в том числе и хлеб).
- Перед каждым приемом пищи выпиваем по стакану воды. Это снизит ваш аппетит, и вы съедите меньше.
- Отказываемся от майонеза. Заменяйте его натуральным кетчупом или горчицей.
День пятый. Сегодня свой привычный ужин стоит заменить на обезжиренный творог с медом и фруктами.
Или можно творог с зеленью и овощами. Только не кладите туда сахар или соль.
3 дополнительных правил дня:
- Отказываемся от жирного сливочного масла, жирной сметаны и молока. Заменяем на обезжиренные продукты. Процент жирности от 0 до 9%.
- Съешьте порцию орех. Растительные жиры нужны нашему организму. Орехи очень калорийные, но полезные. Порция не должна превышать 30 грамм в день.
- Отказываемся от конфет и шоколада. Заметьте, что мы это сделали не в первый и не во второй день, а только на пятый, когда организм должен уже привыкнуть к азам правильно питания.
День шестой. Сегодня обязательно делаем полезные перекусы.
Это позволит меньше съесть в обед и на ужин.
3 дополнительных правил дня:
- Отказываемся от пакетированных соков. Если пить сок - то только натуральный без добавления сахара.
- Кушаем картофель, но только не жаренный на огромной куче масла, а вареный или печеный. Количество не должно превышать 2 шт. , если она не большая по размеру, и 1 картофелине большой.
- Сегодня вы должны съесть 300 грамм овощей.
День седьмой. Пьем по-прежнему 1,5 - 2 литра воды в день, но теперь по новому графику.
За 20 минут до еды, а после приема пищи не пьем 40 минут.
3 дополнительных правил дня:
- Самое главное на сегодня - это отказ от колбасы и сосисок. Согласитесь, ведь трудно представить свой рацион без них. В конце концов, ее можно приготовить дома из куриного или другого диетического мяса.
- Балуем сегодня себя диетический десертом, уже явно вам давненько хочется сладкого. Можно приготовить яблоки, запеченные с творогом и медом или другой полезный десерт.
- В качестве гарнира на ужин едим гречку.
День восьмой. Не забываем про 8 стаканов воды в день.
3 дополнительных правил дня:
- Выпейте чай с добавление имбиря. Он является жиросжигателем и ускоряет метаболизм!
- Обязательно съешьте чайную ложечку меда.
- Откажитесь от плавленых сырков. Хоть и калорийность этого сыра в пределах 200-300 калорий, настоящего сыра там нет. Лучше полюбите творожный сыр, он и не такой жирный и более полезный.
День девятый. Пьем только полезные напитки.
3 дополнительных правил дня:
- Позвольте сегодня себе картофель (запеченный или сваренный) с зеленью.
- Откажитесь от мороженного. Можно только фруктовый лед, лучше домашний.
- Пьем перед сном кефир.
День десятый. Все полезные сладости переносим на первую половину дня.
Белый рафинированный сахар исключаем полностью.
3 дополнительных правил дня:
- В качестве гарнира на ужин сегодня используем овощи (можно тушенные).
- Между обедом и ужином на полдник выпейте стакан кефира с ягодами.
- Откажитесь от алкоголя.
День одиннадцатый. Придется забыть о пшеничной муке и продуктах, которые ее содержат.
3 дополнительных правил дня:
- Если погода позволяет, покушайте на свежем воздухе.
- Сделайте сегодня фруктовый или овощной салат и заправьте обезжиренным йогуртом.
- Отказываемся от жаренного.
День двенадцатый. Молочные продукты мы выбираем обезжиренные.
3 дополнительных правил дня:
- Сегодня вы можете позволить себе сходить в кафе или ресторан. Но, порцию нужно будет разделить напополам или выбрать максимально маленькую. Не нужно налетать на фаст-фуд. Выберите, например, суши.
- Начните считать калории съеденной пищи и записывайте их в свой пищевой дневник.
- Сведите к минимуму потребление консерв.
День тринадцатый. Откажитесь от жирного мяса.
Ешьте курицу, индейку, постную говядину, рыбу, морепродукты.
3 дополнительных правил дня:
- Супы делаем без зажарки (это касается и борща).
- Позвольте себе сегодня немного сухофруктов.
- По возможности, для более точного подсчета калорий приобретите настольные весы.
Теперь вы почти все знаете о правильном питании и вам будет достаточно 1 дополнительного совета в день.
День четырнадцатый. Ешь фрукты до 16:00.
Сократи потребление бананов и винограда. Дыню и арбуз ни с чем не смешивай.
Дополнительный совет:
- Любой прием пищи должен проходить не менее 20-30 минут.
День пятнадцатый. В твоем рационе должны присутствовать больше зеленых овощей.
Сократи потребление картофеля. А так же не забывай про тыкву, кабачок, цветную капусту и шпинат.
Дополнительный совет:
- Обратите внимание на домашний компот. На первый взгляд он безобиден, ведь сделан из фруктов, но вспомните, что в компоте есть сахар. И многие домохозяйки его кладут не мало. Поэтому компот с большим содержанием сахара тоже лучше исключить.
День шестнадцатый. Помним о том, что мы больше не жарим продукты на масле.
А только варим, тушим, запекаем и готовим в пароварке.
Дополнительный совет:
- Полюбите чеснок. Он очень полезен для организма.
День семнадцатый. Помним про порцию: лучше не доесть, чем переесть.
Дополнительный совет:
- Не исключай из своего рациона маслины и оливки. Они хоть и калорийные, но пользу организму принесут.
День восемнадцатый. Пообещайте себе, что больше никогда не зайдете в Макдональс.
Дополнительный совет:
- Никогда не введитесь на уговорки других людей, которые питаются неправильно.
День девятнадцатый. Калорийность твоего рациона не должна превышать 1200 ккал.
Дополнительный совет:
- Вы уже перешли на правильное питание, остается только пользоваться всеми вышесказанными советами. Но все мы с вами люди и если хочется какой-нибудь шоколадки, то раз в неделю можно себе позволить это. Только совсем чуть-чуть.
День двадцатый. Раз в неделю вы можете устраивать себе разгрузочные дни.
Калорийность - 600-800 ккал.
Дополнительный совет:
- Начните заниматься спортом - будьте активны и здоровы!
Алевтина Мармеладова