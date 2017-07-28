Эффективная подтяжка кожи лица с помощью маски из семени льна

Наверняка все слышали о пользе льняного масла, которое эффективно борется со свободными радикалами и вредным холестерином. Но мало кто знает,что обыкновенное семя льна, из которого получают это масло, способно действовать на кожу лица и шеи не хуже самых продвинутых косметических средств для лифтинга.

Семена льна содержат большое количество протеина, который хорошо усваивается нашим организмом, а также лигнаны, полиненасыщенные жирные кислоты, Омега-3 и жирорастворимые витамины A, D, E, F, содержание которых в несколько раз больше,чем в льняном масле.

Такое количество биологически активных компонентов делает семена льна отличным средством для ухода за кожей.

Их можно не только употреблять внутрь, добавляя в каши и мюсли, но и наружно, в составе домашних средств по уходу за кожей лица и шеи.

Маска из семян льна подойдет для любой кожи: сухой, жирной, грубой, но самый потрясающий эффект она оказывает на увядшую кожу, которая утратила свою эластичность и упругость, нуждается в хорошей подтяжке лицевых мышц.

При правильном применении, уже через 15 процедур будет заметно, как улучшилось состояние кожи лица, как разгладились морщины, уменьшились носогубные складки, сформировался овал лица, подтянулась кожа шеи.

Итак, рецепт лифтинг-маски из семени льна:

Маска готовится ежедневно по утрам, используется по вечерам.

1 чайную ложку льняного семени, которую необходимо залить 1/3 стакана кипятка. После этого необходимо несколько минут взбалтывать настой. Накройте смесь бумажной салфеткой и оставьте настаиваться до вечера.

Вечером семена выделят слизь, которую нужно наносить на очищенную кожу лица и шеи, ватным тампоном.

Необходимо наносить слой за слоем, давая каждому слою подсохнуть, не менее 5 слоев.

После этого необходимо полежать с закрытыми глазами, стараясь держать лицо неподвижным 15-20 минут.

Далее необходимо смыть маску кипяченой водой и нанести на кожу питательный крем.

Курс применения минимум 15 масок, каждый день.

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Мария Зимина