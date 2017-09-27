Семь правил ухода за собой

Самое главное правило ухода за собой - полюбить себя и принять свою внешность такой, какая она есть. Ежедневно смотрясь на себя в зеркало и напоминайте себе, что вы - самая прекрасная женщина в мире.

Регулярность ухода. Когда вы начинаете ухаживать за собой и своим телом, помните о том, что регулярность - залог эффективности всех процедур. Заведете себе ежедневник, куда записывайте план по уходу за собой на каждый день, делайте отметки о его выполнении.

Физические упражнения - залог красивой внешности. Подумайте о том, какие физические упражнения вам хотелось бы делать каждый день. Начинайте утро с легкой зарядки, запишитесь на йогу, фитнес или плаванье. Регулярные физические упражнения не только помогают поддерживать тело в тонусе, но и влияют на эмоциональное состояние.

Научитесь расслабляться. Найдите вид отдыха, который действительно поможет вам снять напряжение после тяжелого трудового дня: послушать приятную музыку, принять теплую ванну с ароматными травами, почитать интересную книгу. Не отказывайте себе в отдыхе - это поможет вам как можно дольше сохранить красоту и душевное равновесие.

Хорошо спите. Помните, что здоровый сон позитивно влияет не только на общее самочувствие и активность, но и на здоровый цвет лица.

Позаботьтесь о здоровом питании. Помните, что плохое питание может стать причиной многих болезней, а частое посещение фаст-фудов во многих случая приводит к ожирению. Здоровое, сбалансированное питание - залог вашей красоты, ведь именно от витаминов, которые мы получаем с пищей зависит рост и густота волос, здоровье ногтей.

Используйте качественную косметику. Позаботьтесь о том, чтобы косметика, которой вы пользуетесь не была просроченной. Подберите те средства, которые соответствуют типу вашей кожи и возрасту. Регулярно наносите крем на лицо и шею, делайте маски для лица хотя бы один раз в неделю. Смазывайте руки кремом после каждого мытья посуды.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова