 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Лучшие упражнения китайской медицины для шейных позвонков

 
Лучшие упражнения китайской медицины для шейных позвонков. 13694.jpeg

Если, выполняя движения головой, вы слышите похрустывание, вам трудно повернуть ее на 90 градусов или при наклонах возникает боль, значит, шея нуждается в лечении.

Для усиления эффекта повороты и наклоны головы надо сопровождать движением глаз в том же направлении. Выполнять медленно и плавно.

1. Сядьте на стул, держа спину и голову прямо. Сделайте глубокий вдох и надавите ладонями на лоб, одновременно напрягая мышцы шеи и не давая голове откинуться назад. Задержите дыхание и сохраните напряжение на 5-7 сек. На выдохе отнимите ладони и на 10 сек полностью расслабьтесь, уронив голову на грудь. Повторите 3-5 раз.

2. Вдохните, сомкнутыми в замок руками надавливайте на затылок. При этом напрягите шею и не давайте голове опуститься. Задержите дыхание и оставайтесь в этом положении 5-7 секунд. На выдохе опустите руки и расслабьтесь на 10 сек. Повторите 3-5 раз.

3. Сделав вдох, надавите левой ладонью на висок, стараясь в течение 5-7 сек не поддаваться давлению. Затем выдохните, максимально расслабьте мышцы шеи и плеч, отдохните 10 секунд. То же самое сделайте правой рукой. Повторите упражнение 3-5 раз каждой рукой.

4. Столько же раз сделайте наклоны головы вперед и назад. На вдохе отведите голову назад, преодолевая сопротивление ладоней, охватывающих шею сзади, а глаза поднимите до предела вверх. Задержите дыхание и сохраните напряжение мышц шеи в течение 5-7 сек. На выдохе верните голову в исходное положение. Расслабьтесь на 10 сек.

5. При наклоне вперед ладони давят на шею, а она постепенно уступает этому давлению, На вдохе голова максимально опускается на грудь. Подбородок прижимается к шее, а взгляд опускается вниз. Поза сохраняется 5-7 секунд. Затем выдох, возвращение в исходное положение и расслабление.

6. На вдохе медленно поверните голову влево, напрягая мышцы шеи, и постарайтесь посмотреть как можно дальше в сторону движения. Задержите дыхание и напряжение на 5-7 сек. На выдохе верните голову в исходное положение, расслабьтесь на 10 сек. Выполните упражнение 3-5 раз в каждую сторону.

7. Опустите голову на грудь и расслабьте мышцы шеи. Постарайтесь подбородком «растереть» ключицы, постепенно увеличивая амплитуду движений. Повторите 10 раз.

8. Запрокиньте голову назад, расслабьте мышцы лица и шеи. Попытайтесь затылком «растереть» нижнюю часть шеи. Повторите 20 раз.

9. Плечи расслабьте и опустите. Делая медленный вдох, макушкой максимально тянитесь вверх, стараясь как можно больше растянуть шейные позвонки. Одновременно делайте повороты головы влево и вправо с небольшой амплитудой. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Повторите 5 раз.

Регулярное выполнение помогает снять боли в области шеи, избавиться от бессонницы, головокружения и головных болей, от звона в ушах и онемения рук.

Выполнять утром и вечером, а в течение дня периодически, лучше ежечасно, делать отдельные упражнения. Например, с 1-го по 5-е, затем с 6-го по 9-е и, наконец, с 10-го по 13-е. Для профилактики особенно необходимо тем, чья работа требует длительного пребывания в одном и том же положении или связана с компьютером.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100