Алоэ для лица: чистая кожа, сияние и стягивание пор

А на вашем подоконнике есть это замечательное растение? Если нет, рекомендуем им обзавестись - ваша кожа будет вам бесконечно благодарна.

Кстати, благодарна будет не только кожа. Способов применения алоэ очень много, и обо всех в одной статье не расскажешь - хочется описать каждый из них поподробнее. Сегодня поговорим про один из наиболее популярных и широко известных способов - использование алоэ для кожи лица.

Как много магазинных средств заманивают нас наличием в составе алоэ - и это работает, женщины покупают эти продукты, забывая о том, что можно просто завести горшок с этим растение и использовать его в чистом виде, получая намного больше пользы.

Вроде бы все знают об алоэ, но мало кто использует его. Чаще всего мы прибегаем к его помощи только в экстренных ситуациях - например, при солнечных ожогах. Предлагаем «выжать» из него максимум пользы (в прямом и переносном смысле) - ведь это действительно доступное всем средство.

Давайте-ка еще раз вспомним полезные свойства алоэ:

глубокое увлажнение кожи - самое главное свойство, из которого вытекают все остальные. Увлажненная кожа - важнейшее условие для решения большинства возникающих с ней проблем. Алоэ быстро проникает кожу и насыщает ее влагой

ускорение процессов регенерации кожи - заживление последствий неправильного ухода, следов от прыщиков, ранок

разглаживание кожи - уже после нескольких дней применения можно заметить результат. Вы действительно его почувствуете и заметите. И не нужны никакие крема с использованием космических технологий - алоэ намного эффективнее, и при этом полностью натурален

нормализация состояния кожи и устранение жирного блеска. Алоэ - средство №1 при жирной коже. Особенно рекомендую для использования летом а также тем, кто живет в жарком климате

как следствие предыдущего пункта, устранение воспалений и прыщиков

при чувствительной коже с шелушениями или даже дерматитом алоэ тоже принесет улучшение ее состояния, уменьшение зуда и сделает кожу здоровой и сияющей

кому-то алоэ помогает осветлить пигментные пятна - не на 100%, но стоит попробовать

Как использовать алоэ для лица

Я предлагаю использовать алоэ вместо крема для лица. Можно делать маски с алоэ в составе в качестве дополнительного ухода, но большего эффекта можно добиться при помощи его ежедневного нанесения на кожу лица.

Вы можете использовать как свежие листья алоэ, так и выдержанные в холодильнике. Дело в том, что, если выдержать завернутый в бумажную салфетку лист в прохладном темном месте (на нижней полке холодильника или в отделе для овощей) 14 дней, то в нем образуются биологические стимуляторы, и он становится максимально полезен. Честно говоря, я не всегда проделываю это с листьями - обычно использую свежие, только что сорванные листья, и результатом полностью довольна.

Лучше всего не выжимать сок из алоэ заранее, поскольку он быстро теряет свои полезные свойства. Перед каждым применением я отрезаю от алоэ кусочек толщиной в 0,5 - 1 см, а оставшуюся часть убираю в холодильник до следующего раза.

Затем разрезаю этот кусочек пополам, чтобы было удобнее получить сок и разминаю его пальцами так, чтобы выжался сок (он больше похож на гель)

Необязательно делать именно так - выжимайте сок алоэ любым удобным способом. Этот гель нужно наносить на предварительно очищенное лицо (я очищаю его убтаном). Масло желательно не использовать, чтобы алоэ лучше впитался. Сок алоэ можно наносить на все лицо, включая область вокруг глаз и губы. Его даже рекомендуют специально закапывать в глаза, так что ничего страшного, если он немного попадет в глаза, не будет. Да и губам лишнее увлажнение не помешает)

Меня часто спрашивают, что можно наносить на лицо вместо крема - бывает, что использование масел и убтанов не дает нужного эффекта на переходном этапе от покупной косметики к натуральному уходу. Так вот, алоэ - лучший вариант. Он устраняет ощущение стянутости и сухости, при этом убирая жирный блеск и идеально увлажняя кожу. Постепенно вы даже заметите, что поры стягиваются и становятся менее заметны.

Можно купить готовый сок алоэ в аптеке, но все-таки предпочтительнее использовать свежий, потому что аптечный содержит спирт. При этом важно знать:

подходят листья растения, возраст которого - 3 года и более. Тогда в листьях будет максимум полезных веществ

листья желательно не отрезать ножом, а аккуратно отламывать у основания

всегда отламывайте нижние листья - самые сочные и «спелые»

алоэ не рекомендуется использовать при беременности

во многих источниках указано, что алоэ лучше не применять при куперозе

Как еще можно использовать алоэ для лица:

-выжать сок и заморозить его. После умывания протирать лицо кубиками льда

-сделать освежающий спрей - в емкость с распылителем налить 3/4 минеральной воды и 1/4 сока алоэ

-добавлять сок алоэ в ваши любимые маски

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Мария Зимина