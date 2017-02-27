Банан избавит вас от морщин

Спелая мякоть бананов является прекрасным средством с питательным и смягчающим действием, подходящим для любого типа кожи и любого возраста. Домашние маски для лица на их основе витаминизируют кожу, повышают упругость, разглаживают морщинки.

Рецепт 1.

Чтобы приготовить это домашнее банановое средство против морщин необходимо тщательно размять в глубокой чистой тарелке мякоть одного среднего спелого банана. Затем нужно добавить к получившейся кашице одну большую (столовую) ложку жидкого мёда и две столовых ложки жирных домашних сливок (для кожи жирного типа рекомендуется ввести в смесь пол чайной ложечки свежеотжатого лимонного сока). Теперь тщательно перемешайте всю смесь до однородного состояния и нанесите её на чистую распаренную кожу лица. Примерно через пятнадцать – двадцать пять минут смойте остатки средства тёплой проточной водой и протрите лицо льдом, приготовленным из лекарственной ромашки или качественного зелёного чая.

Рецепт 2.

Для приготовления следующего народного средства против морщин на основе банана следует размять в однородное по консистенции пюре мякоть половины спелого плода банана, после чего смешать готовую массу с одним яичным желтком и одной чайной ложечкой качественного оливкового или орехового масла (вместо одного из этих продуктов можно использовать любое растительное масло). Тщательно перемешанную до однородного состояния пастообразную смесь необходимо распределить ровным тонким слоем по всей поверхности кожи лица и оставить на двадцать – двадцать – пять минут. Остаток маски по окончании процедуры легко убрать, используя тёплую воду и кусочек ваты.

Рецепт 3.

Необходимо смешать одну большую ложку свежего пюре из банановой мякоти с одной чайной ложечкой лимонного сока и одном сырым куриным белком. Теперь нужно взбить всю смесь в миксере до получения однородной пасты, после чего нанести на кожу лица тонким слоем и оставить на пятнадцать минут. По завершении указанного времени следует умыть несколько раз лицо прохладной водой, а затем протереть кожу ватой смоченной в настое лекарственной ромашки (одна чайная ложечка сырья на один литр горячей очищенной или талой воды).

Рецепт 4.

Чтобы приготовить следующее домашнее средство против морщин из банана необходимо растолочь половинку мякоти этого фрукта в пюре и смешать его с измельчённой в кашицу средней долькой апельсина. Готовую смесь наложите ровным слоем на поверхность лица и шеи. Примерно через двадцать пять минут смойте остаток смеси тёплой проточной водой. Данную маску используйте не менее одного раза в неделю. По окончании процедуры следует протереть кожу свежим соком из молодых побегов алоэ (аккуратно срежьте молодые стебли растения, заверните их в полиэтиленовую плёнку и положите на одну неделю на нижнюю полку холодильника).

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Александра Дроздова