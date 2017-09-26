Как делать маски для лица

С одной стороны, такой процесс, как нанесение маски на лицо кажется довольно простым и понятным, но при незнании основных правил этого действия, ожидаемый результат может оказаться прямо противоположным.

Покупную маску наносить, держать, смывать и хранить строго по инструкции!

Домашние маски:

- Наносятся сразу после приготовления, делаются только из свежих продуктов, не делаются впрок и не хранятся до следующего использования.

- Посуду для приготовления маски используй стеклянную или керамическую, перед приготовлением маски её нужно обдать кипятком.

- Маску обычно держат от 10 до 20 минут. Если маска начинает щипать её нужно немедленно смыть и больше не делать.

- Перед нанесением маски убирают волосы и очищают кожу лица.

- Маску наносят ложечкой или деревянным шпателем, их тоже нужно обдать кипятком перед применением.

- После нанесения маски нужно лечь в горизонтольное положение и расслабится, не разговаривать и не смеяться, а на глаза положить ватные диски смоченные в ромашковом чае.

- Если маска тонкая подсушивающая (глина, яйцо, сметана, фруктовые овощные соки) её наносят избегая область вокруг глаз и кожу вокруг губ. Категорически нельзя разговаривать, можно повредить кожу. Смывают такие маски при помощи ватного диска и теплой воды.

- Если маска толстая (овсянка, фрукты, овощи, творог) её наносят избегая кожу вокруг глаз. Поверх маски для удобства положи салфетку, так маска не упадет и удобно будет снимать маску. Разговаривать тоже не стоит.

- Маску смывают теплой водой, затем ополаскивают лицо прохладной водой. Как кожа подсохнет, нанеси любимый крем легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев, как бы вбивая крем в кожу, круговые движения не подходят, особенно для воспаленной проблемной кожи.

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Евгения Примак