А кефир ночью пить можно?

О полезных свойствах кефира написана не одна книга. Даже серьезные ученые посвящали этому напитку свои диссертации. Кстати, некоторые из них полагают, что именно в регулярном употреблении кисломолочных продуктов кроется секрет долгожительства горцев. А еще кефир входит в список «Самые полезные продукты в мире».

Кефир – универсальный продукт для регуляции скорости пищеварения. Свежий кефир слабит, а вот «старый» – старше 3 дней – наоборот, крепит.

Кефир обладает легкими мочегонными свойствами, поэтому рекомендуется всем, у кого есть проблемы с отеками и даже повышенное давление.

Пейте кефир тогда, когда ваш желудок максимально пуст. Причем употребляйте продукт с минимумом добавок. Если же вы просто употребляете кефир для удовольствия, ему есть место и в утреннем, и в дневном, и даже в вечернем меню.

Кефир на ночь полезен также, как и в любое другое время. Кроме того выпитый на ночь кефир улучшает флору кишечника и укрепляет сон. Молочные белки, которые в нем содержатся, богаты аминокислотой триптофаном – ключевым продуктом для качественного и спокойного сна.

Если вы худеете или просто поддерживаете свой вес, стакан кефира поможет перебить аппетит в самое тяжелое вечернее время. Пожалуй, не стоит злоупотреблять кефиром на ночь только тем людям, у которых очень быстро выводится жидкость. Или следует выпить стаканчик кефира за 2 часа до предполагаемого сна.

Калорийность кефира, на 100 мл: кефир 1% 40 ккал, кефир 2.5% 50 ккал, кефир 3.2% 56 ккал.

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Александра Дроздова