Коктейль для сияющей кожи
Если мы хотим иметь здоровую и красивую кожу, важно заботиться о ней изнутри и употреблять продукты, которые способствуют выведению токсинов и насыщают кожу влагой.
Ингредиенты:
- большой стакан кефира 1% жирности (около 300 мл)
- 2 столовых ложки рассыпчатых отрубей
- 1 столовая ложка льняной муки
- 1 чайная ложка какао порошка
- 5-7 штук чернослива (лучше мясистого, не сухого)
- около 50 мл кипятка (чтобы распарить чернослив)
Приготовление:
1. Кипятим немного воды и заливаем чернослив в небольшой емкости, даем распариться минут 5. Для этого коктейля постарайтесь найти чернослив такой мясистый, который даже без распаривания довольно мягкий. Поверьте, это очень влияет на вкус.
2.Наливаем в стакан кефир и добавляем к нему 2 столовые ложки отрубей. Отруби могут быть ржаные, пшеничные, овсяные, гречневые - это не важно.
3. Добавляем столовую ложку льняной муки.
4. Подсыпаем чайную ложку какао порошка. Именно настоящий какао порошок, а не растворимый напиток с сахаром и другими добавками.
5. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты подружились, чтобы не было комочков. Теперь разбухший чернослив вместе с водичкой измельчаем блендером в пюре. Можно, конечно, мелко порезать, но консистенция пюре нежнее, приятнее.
6. Добавляем чернослив к кефирной смеси, перемешиваем.
7. Поставьте коктейль минут на 5 в холодильник. Сейчас напиток еще немного жидковат, а за несколько минут набухнут отруби, коктейль станет таким приятно густым, насыщенным.
8. А вот теперь самое время угощаться. Не спеша, по ложечке, с удовольствием. До чего же приятно есть вкуснятину и при этом правильную, полезную еду, а еще приятнее чувствовать себя от этого легко и полной сил.
При желании, можете добавить еще и курагу.
Александра Дроздова