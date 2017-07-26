Коктейль для сияющей кожи

Если мы хотим иметь здоровую и красивую кожу, важно заботиться о ней изнутри и употреблять продукты, которые способствуют выведению токсинов и насыщают кожу влагой.

Ингредиенты:

- большой стакан кефира 1% жирности (около 300 мл)

- 2 столовых ложки рассыпчатых отрубей

- 1 столовая ложка льняной муки

- 1 чайная ложка какао порошка

- 5-7 штук чернослива (лучше мясистого, не сухого)

- около 50 мл кипятка (чтобы распарить чернослив)

Приготовление:

1. Кипятим немного воды и заливаем чернослив в небольшой емкости, даем распариться минут 5. Для этого коктейля постарайтесь найти чернослив такой мясистый, который даже без распаривания довольно мягкий. Поверьте, это очень влияет на вкус.

2.Наливаем в стакан кефир и добавляем к нему 2 столовые ложки отрубей. Отруби могут быть ржаные, пшеничные, овсяные, гречневые - это не важно.

3. Добавляем столовую ложку льняной муки.

4. Подсыпаем чайную ложку какао порошка. Именно настоящий какао порошок, а не растворимый напиток с сахаром и другими добавками.

5. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты подружились, чтобы не было комочков. Теперь разбухший чернослив вместе с водичкой измельчаем блендером в пюре. Можно, конечно, мелко порезать, но консистенция пюре нежнее, приятнее.

6. Добавляем чернослив к кефирной смеси, перемешиваем.

7. Поставьте коктейль минут на 5 в холодильник. Сейчас напиток еще немного жидковат, а за несколько минут набухнут отруби, коктейль станет таким приятно густым, насыщенным.

8. А вот теперь самое время угощаться. Не спеша, по ложечке, с удовольствием. До чего же приятно есть вкуснятину и при этом правильную, полезную еду, а еще приятнее чувствовать себя от этого легко и полной сил.

При желании, можете добавить еще и курагу.

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Александра Дроздова