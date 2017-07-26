 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Как почистить лицо содой и солью?

Как почистить лицо содой и солью?. 13453.jpeg

Для многих не секрет, что сода и соль входят во многие косметические средства промышленного производства. Эти универсальные продукты с успехом применяются и в домашней косметике в качестве очищающих средств для кожи лица и тела. Поэтому, если у dас нет никаких средств под рукой, кроме соды или соли, считайте, что вам очень повезло и попробуйте приготовить домашнее косметическое средство для чистки кожи.

Это универсальное средство поможет очистить поры кожи от грязи, вытянет шлаки и токсины. А это значит, придаст вашему лицу упругость и свежий цвет. Только помните о том, что косметологи считают такую чистку агрессивной, поэтому не стоит ее делать чаще 1 раза в месяц.

Содой и солью можно почистить нормальную и жирную кожу. Особенно она подходит для чистки лица от черных точек.

Для чистки необходимо взять: детское мыло, мелкую поваренную соль и пищевую соду.

Смочите в чистой воде ватный тампон, намыльте его и посыпьте содой и солью.

Протрите этим тампоном кожу лица в направлении снизу вверх по массажным линиям, совершая мелкие круговые движения. Особое внимание уделите области носа, лба и подбородка. Дайте смеси слегка подсохнуть.

Возможно, что кожу будет немного жечь, пощипывать или стягивать.

Смойте все смоченным в чистой теплой воде ватным тампоном, используя круговые движения.

Если у вас очень жирная кожа, после чистки будет очень хорошо смазать ее соком алоэ.

Если кожа очень сухая, перед такой чисткой ее можно слегка смазать теплым растительным маслом.

 

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100