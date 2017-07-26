Как почистить лицо содой и солью?

Для многих не секрет, что сода и соль входят во многие косметические средства промышленного производства. Эти универсальные продукты с успехом применяются и в домашней косметике в качестве очищающих средств для кожи лица и тела. Поэтому, если у dас нет никаких средств под рукой, кроме соды или соли, считайте, что вам очень повезло и попробуйте приготовить домашнее косметическое средство для чистки кожи.

Это универсальное средство поможет очистить поры кожи от грязи, вытянет шлаки и токсины. А это значит, придаст вашему лицу упругость и свежий цвет. Только помните о том, что косметологи считают такую чистку агрессивной, поэтому не стоит ее делать чаще 1 раза в месяц.

Содой и солью можно почистить нормальную и жирную кожу. Особенно она подходит для чистки лица от черных точек.

Для чистки необходимо взять: детское мыло, мелкую поваренную соль и пищевую соду.

Смочите в чистой воде ватный тампон, намыльте его и посыпьте содой и солью.

Протрите этим тампоном кожу лица в направлении снизу вверх по массажным линиям, совершая мелкие круговые движения. Особое внимание уделите области носа, лба и подбородка. Дайте смеси слегка подсохнуть.

Возможно, что кожу будет немного жечь, пощипывать или стягивать.

Смойте все смоченным в чистой теплой воде ватным тампоном, используя круговые движения.

Если у вас очень жирная кожа, после чистки будет очень хорошо смазать ее соком алоэ.

Если кожа очень сухая, перед такой чисткой ее можно слегка смазать теплым растительным маслом.

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Александра Дроздова