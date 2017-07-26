Десять специй, которые заменят вам обычную косметику

Стики, лосьоны и тоники против воспаления на лице, средства от пигментных пятен, кремы, выравнивающие тон лица, средства против жирности кожи, для роста волос - всё это могут заменить специи, которыми вы постоянно пользуетесь на своей кухне.

Шафран

Богатый витаминами и микроэлементами (витамины А, В1, В2, В3, C; железо, калий, цинк, селен и др.), шафран обладает антибактериальными и противомикробными свойствами, поэтому отлично подходит для проблемной кожи и борьбы с акне.

Отваром шафрана можно заменить лосьон или тоник для лица.

Гвоздика

Гвоздика также неплохо справляется с акне, но ещё ей можно заменить дорогостоящие шампуни и сыворотки против выпадения волос. Гвоздичное масло, например, можно добавлять в обычный шампунь при мытье волос. А с измельчённой до кашицы гвоздикой делать маски. И польза, и аромат!

Куркума

Куркума полезна для жирной кожи, она регулирует выработку кожного жира, выделяемого сальными железами.

А ещё это отличное отшелушивающее средство, поэтому скраб из куркумы может помочь в борьбе с малозаметными морщинками.

Корица

Корицу, как и куркуму, можно использовать в качестве скраба. Благодаря её противогрибковым и антибактериальным свойствам, кожа после такого природного скраба становится здоровее и постепенно улучшает свой цвет и упругость. Но людям с чувствительной кожей лучше её не использовать.

Кстати, корица ещё и прекрасно разогревает кожу, поэтому можно смело отказаться от антицеллюлитных спреев и кремов в пользу натурального продукта и делать обёртывания именно с ним.

Фенхель

Корешки фенхеля - находка для людей с чувствительной кожей. С помощью его можно избавиться от покраснения и раздражения на коже.

Как и в случае с шафраном, фенхель можно настоять в горячей воде и использовать в качестве лосьона, а также делать с ним паровые бани для лица.

Имбирь

Имбирь обладает антиоксидантными и тонизирующими свойствами, которые способны сделать вашу кожу сияющей. Растирая на коже свежий имбирь, можно выровнять тон кожи, сделать её более гладкой и избавить от мелких дефектов, в том числе и пигментных пятен.

Чем не альтернатива аналогичным кремам и пилингам?

Кардамон

Кардамон - один из мощнейших природных антисептиков. Его масло часто используют при производстве мыла и зубной пасты, добавляют в лифтинг-кремы, пенки и тоники для очищения и тонизирования кожи.

Базилик

Базилик стимулирует синтез коллагена, возвращает коже молодость, поэтому его нужно почаще привлекать к участию в косметических процедурах на дому. В том числе и в уходе за волосами: базилик препятствует их выпадению и ломкости.

Тмин

Тмин нужно использовать в качестве оружия против чёрных точек, угрей и расширенных пор. Тмин часто используется в косметологии для глубокой очистки кожи, борьбы с морщинами и растяжками.

Розмарин

Розмариновое масло можно добавлять в шампуни, бальзамы и маски перед мытьем волос. Он помогает укрепить волосяные луковицы, ускорить рост волос и избавиться от перхоти.

А ещё розмарин укрепляет нервную систему и снимает стресс, поэтому его прекрасно можно использовать хотя бы для того, чтобы не появились новые морщины.

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Алевтина Мармеладова