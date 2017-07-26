Десять специй, которые заменят вам обычную косметику
Стики, лосьоны и тоники против воспаления на лице, средства от пигментных пятен, кремы, выравнивающие тон лица, средства против жирности кожи, для роста волос - всё это могут заменить специи, которыми вы постоянно пользуетесь на своей кухне.
Шафран
Богатый витаминами и микроэлементами (витамины А, В1, В2, В3, C; железо, калий, цинк, селен и др.), шафран обладает антибактериальными и противомикробными свойствами, поэтому отлично подходит для проблемной кожи и борьбы с акне.
Отваром шафрана можно заменить лосьон или тоник для лица.
Гвоздика
Гвоздика также неплохо справляется с акне, но ещё ей можно заменить дорогостоящие шампуни и сыворотки против выпадения волос. Гвоздичное масло, например, можно добавлять в обычный шампунь при мытье волос. А с измельчённой до кашицы гвоздикой делать маски. И польза, и аромат!
Куркума
Куркума полезна для жирной кожи, она регулирует выработку кожного жира, выделяемого сальными железами.
А ещё это отличное отшелушивающее средство, поэтому скраб из куркумы может помочь в борьбе с малозаметными морщинками.
Корица
Корицу, как и куркуму, можно использовать в качестве скраба. Благодаря её противогрибковым и антибактериальным свойствам, кожа после такого природного скраба становится здоровее и постепенно улучшает свой цвет и упругость. Но людям с чувствительной кожей лучше её не использовать.
Кстати, корица ещё и прекрасно разогревает кожу, поэтому можно смело отказаться от антицеллюлитных спреев и кремов в пользу натурального продукта и делать обёртывания именно с ним.
Фенхель
Корешки фенхеля - находка для людей с чувствительной кожей. С помощью его можно избавиться от покраснения и раздражения на коже.
Как и в случае с шафраном, фенхель можно настоять в горячей воде и использовать в качестве лосьона, а также делать с ним паровые бани для лица.
Имбирь
Имбирь обладает антиоксидантными и тонизирующими свойствами, которые способны сделать вашу кожу сияющей. Растирая на коже свежий имбирь, можно выровнять тон кожи, сделать её более гладкой и избавить от мелких дефектов, в том числе и пигментных пятен.
Чем не альтернатива аналогичным кремам и пилингам?
Кардамон
Кардамон - один из мощнейших природных антисептиков. Его масло часто используют при производстве мыла и зубной пасты, добавляют в лифтинг-кремы, пенки и тоники для очищения и тонизирования кожи.
Базилик
Базилик стимулирует синтез коллагена, возвращает коже молодость, поэтому его нужно почаще привлекать к участию в косметических процедурах на дому. В том числе и в уходе за волосами: базилик препятствует их выпадению и ломкости.
Тмин
Тмин нужно использовать в качестве оружия против чёрных точек, угрей и расширенных пор. Тмин часто используется в косметологии для глубокой очистки кожи, борьбы с морщинами и растяжками.
Розмарин
Розмариновое масло можно добавлять в шампуни, бальзамы и маски перед мытьем волос. Он помогает укрепить волосяные луковицы, ускорить рост волос и избавиться от перхоти.
А ещё розмарин укрепляет нервную систему и снимает стресс, поэтому его прекрасно можно использовать хотя бы для того, чтобы не появились новые морщины.
Алевтина Мармеладова