Чудо-маска для волос: горчица с сахаром

Горчица считается отличным стимулятором роста волос. Обладая жгучими и подсушивающими свойствами, она поглощает лишний жир, улучшает кровоснабжение кожи, регулирует работу сальных желез.

Горчица с сахаром эффективно прогревает кожу головы и способствует улучшению питания волосяных луковиц.

Маска для волос с горчицей и сахаром:

— 2 столовые ложки сухого горчичного порошка

— 2 столовые ложки горячей воды

— 1 яичный желток

— 2 столовые ложки репейного масла

— 2 чайные ложки сахарного песка

Горчичный порошок развести водой, яйцо растереть с сахаром и перемешать все вместе.

Добавить масло.

Чем больше сахара в маске, тем сильнее будет действовать горчица.

Маску наносить на кожу головы и корни волос.

Сверху закутать целлофаном и махровым полотенцем.

Держать маску нужно от 15 минут до 1 часа — это зависит от крепости состава, то есть насколько сильно вам «припекает». Если терпеть можно, то лучше подержать 1 час.

Маска для волос с горчицей и сахаром без яиц:

— 2 столовые ложки сухого горчичного порошка

— 4 столовые ложки кефира

— 2 столовые ложки репейного масла

— 2 чайные ложки сахарного песка

Растворить в кефире сахар, добавить горчицу и хорошо размешать.

Маску нанести на корни волос и на кожу головы, на 15-60 минут. Продолжительность маски зависит от того, как долго сможете вытерпеть жжение.

Делать маски для волос с горчицей и сахаром 1 раз в неделю.

Если волосы очень жирные, то 2 раза в неделю, т.к. горчица регулирует выделение кожного сала.

Курс масок 1 месяц.

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Александра Дроздова