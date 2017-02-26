Чудо-маска для волос: горчица с сахаром
Горчица считается отличным стимулятором роста волос. Обладая жгучими и подсушивающими свойствами, она поглощает лишний жир, улучшает кровоснабжение кожи, регулирует работу сальных желез.
Горчица с сахаром эффективно прогревает кожу головы и способствует улучшению питания волосяных луковиц.
Маска для волос с горчицей и сахаром:
— 2 столовые ложки сухого горчичного порошка
— 2 столовые ложки горячей воды
— 1 яичный желток
— 2 столовые ложки репейного масла
— 2 чайные ложки сахарного песка
Горчичный порошок развести водой, яйцо растереть с сахаром и перемешать все вместе.
Добавить масло.
Чем больше сахара в маске, тем сильнее будет действовать горчица.
Маску наносить на кожу головы и корни волос.
Сверху закутать целлофаном и махровым полотенцем.
Держать маску нужно от 15 минут до 1 часа — это зависит от крепости состава, то есть насколько сильно вам «припекает». Если терпеть можно, то лучше подержать 1 час.
Маска для волос с горчицей и сахаром без яиц:
— 2 столовые ложки сухого горчичного порошка
— 4 столовые ложки кефира
— 2 столовые ложки репейного масла
— 2 чайные ложки сахарного песка
Растворить в кефире сахар, добавить горчицу и хорошо размешать.
Маску нанести на корни волос и на кожу головы, на 15-60 минут. Продолжительность маски зависит от того, как долго сможете вытерпеть жжение.
Делать маски для волос с горчицей и сахаром 1 раз в неделю.
Если волосы очень жирные, то 2 раза в неделю, т.к. горчица регулирует выделение кожного сала.
Курс масок 1 месяц.Александра Дроздова