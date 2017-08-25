Восемь полезных советов красоты от бабушки

Наши бабушки много знают и умеют, и к их мнению необходимо прислушиваться.

1. Кожа станет шелковистой

Эта процедура разглаживает кожу и устраняет морщины. Итак, намыльте обильно руки простым мылом, выдавите немного зубной пасты, перемешайте ее с мыльной пеной и нанесите смесь на лицо, шею, область декольте и руки.

Держите, пока не подсохнет и не «заколет». После этого смойте холодной водой.

Сразу же почувствуете, какой шелковистой станет ваша кожа. А тело после ванны надо ополаскивать водой с яблочным уксусом.

2. Умывание «яичной» водой

Делает кожу гладкой и красивой, очищая ее от морщин, прыщей и угрей, умывание водой, в которой варились яйца.

3. Нежелательная волосистость

Регулярное мытье проблемных участков отваром шелухи кедровых орешков избавит от нежелательной волосистости. Не вытирать.

4. Маска молодости

Эта маска поможет женщинам улучшить кожу лица и избавиться от морщин. Надо 1 ст.л. сливок растереть с одним куриным желтком и 1 ч.л. сока моркови, нанести смесь на лицо и оставить на 20 минут. После этого смыть теплым растительным маслом.

5. Выведение веснушек

Если хотите избавиться от веснушек, залейте 200 мл водки 20 г измельченных семян огурца, через 7 дней разведите настойку кипяченой водой в пропорции 1:10 и протирайте этим лосьоном лицо.

6. Пшенное «молоко» для похудения

Похудению способствует регулярный прием такого средства. Залейте 0,5 стакана промытого пшена стаканом кипяченой воды комнатной температуры, 10-15 минут поразминайте его руками, пока вода станет белой, как молоко, и тут же выпейте. Прием этого «молока» помогает и при цистите.

7. Терпение и труд усы на лице «сотрут»

Понадобятся нашатырный спирт и 6% перекись водорода. Их можно приобрести в аптеке. Надо набрать 1 ч.л. перекиси, растворить в ней 5 капель нашатырного спирта и смазать место роста волос. Подержать до высыхания, а затем смыть охлажденной кипяченой водой с лимонным соком. Не вытираться. Когда подсохнет, смазать детским кремом. И так 2-3 раза в день. Постепенно волосы обесцветятся, утончатся, а затем и вовсе пропадут. Но для того, чтобы добиться результата, нужно не лениться, а терпеливо, день ото дня выполнять процедуры.

8. Ванна красоты

Кожа станет шелковой, без морщин, если вы, милые женщины, будете раз в неделю принимать такую ванну. Доведите до кипения 1 л молока, растворите в нем 2-3 ст.л. меда и 2 ст.л. оливкового, кукурузного или миндального масла и вылейте полученный бальзам в наполненную горячей водой ванну. Погрузитесь в нее и наслаждайтесь.

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Евгения Примак