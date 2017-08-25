Восемь полезных советов красоты от бабушки
Наши бабушки много знают и умеют, и к их мнению необходимо прислушиваться.
1. Кожа станет шелковистой
Эта процедура разглаживает кожу и устраняет морщины. Итак, намыльте обильно руки простым мылом, выдавите немного зубной пасты, перемешайте ее с мыльной пеной и нанесите смесь на лицо, шею, область декольте и руки.
Держите, пока не подсохнет и не «заколет». После этого смойте холодной водой.
Сразу же почувствуете, какой шелковистой станет ваша кожа. А тело после ванны надо ополаскивать водой с яблочным уксусом.
2. Умывание «яичной» водой
Делает кожу гладкой и красивой, очищая ее от морщин, прыщей и угрей, умывание водой, в которой варились яйца.
3. Нежелательная волосистость
Регулярное мытье проблемных участков отваром шелухи кедровых орешков избавит от нежелательной волосистости. Не вытирать.
4. Маска молодости
Эта маска поможет женщинам улучшить кожу лица и избавиться от морщин. Надо 1 ст.л. сливок растереть с одним куриным желтком и 1 ч.л. сока моркови, нанести смесь на лицо и оставить на 20 минут. После этого смыть теплым растительным маслом.
5. Выведение веснушек
Если хотите избавиться от веснушек, залейте 200 мл водки 20 г измельченных семян огурца, через 7 дней разведите настойку кипяченой водой в пропорции 1:10 и протирайте этим лосьоном лицо.
6. Пшенное «молоко» для похудения
Похудению способствует регулярный прием такого средства. Залейте 0,5 стакана промытого пшена стаканом кипяченой воды комнатной температуры, 10-15 минут поразминайте его руками, пока вода станет белой, как молоко, и тут же выпейте. Прием этого «молока» помогает и при цистите.
7. Терпение и труд усы на лице «сотрут»
Понадобятся нашатырный спирт и 6% перекись водорода. Их можно приобрести в аптеке. Надо набрать 1 ч.л. перекиси, растворить в ней 5 капель нашатырного спирта и смазать место роста волос. Подержать до высыхания, а затем смыть охлажденной кипяченой водой с лимонным соком. Не вытираться. Когда подсохнет, смазать детским кремом. И так 2-3 раза в день. Постепенно волосы обесцветятся, утончатся, а затем и вовсе пропадут. Но для того, чтобы добиться результата, нужно не лениться, а терпеливо, день ото дня выполнять процедуры.
8. Ванна красоты
Кожа станет шелковой, без морщин, если вы, милые женщины, будете раз в неделю принимать такую ванну. Доведите до кипения 1 л молока, растворите в нем 2-3 ст.л. меда и 2 ст.л. оливкового, кукурузного или миндального масла и вылейте полученный бальзам в наполненную горячей водой ванну. Погрузитесь в нее и наслаждайтесь.Евгения Примак