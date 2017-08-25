Шесть простых способов борьбы против секущихся концов

Конечно, самый действенный метод против секущихся концов - это ножницы. Хотя и его нельзя назвать стопроцентным, ведь секущиеся концы появляются не в результате редких стрижек. Тогда на помощь приходят другие средства. И надо сказать, с большинством из них мы знакомы, ведь они - постоянные обитатели наших холодильников, погребов и кладовых.

Итак, предлагаем 6 отличных и простых способов избавления от секущихся концов:

1. Яичный шампунь

Но не тот, что продается в магазине. Надо сделать яичный шампунь собственного производства. Состав простой: чайная ложка измельченного розмарина (лучше свежего, но можно и сушеного), две чашки горячей воды и одно яйцо. Заварите розмарин в горячей воде и настаивайте в течение 20 минут. Дайте остыть. Разбейте яйцо в отвар, перемешайте. Вымойте волосы получившейся смесью как обычным шампунем, массируя и корни волос, и кончики.

2. Папайя для лечения кончиков

Папайя нужна спелая и сочная. Достаточно половинки фрукта, однако, если волосы густые и длинные, то пригодится весь плод. Удалите кожуру и семена из папайи, раздавите мякоть вилкой. Добавьте полчашки йогурта и перемешайте. Получилась отличная лечебная смесь. И очень вкусная! Вмассируйте смесь по всей длине волос и в кожу головы. Оставьте на 30 минут. Затем смойте.

3. Бальзам из касторового масла

Касторовое масло - очень ценный ингредиент средств для волос. Его можно использовать отдельно, в виде масляного обертывания, а можно - смешав с оливковым маслом в равных количествах. Нанесите масло на волосы, сверху оберните теплым полотенцем, оставьте на 30 минут. Затем помойте волосы обычным шампунем.

4. Молочный крем-тоник

Это лечение лучше всего делать после того, как вымоете волосы шампунем. Возьмите столовую ложку густых сливок и полстакана молока. Вмассируйте в волосы, особенно в секущиеся кончики. Оставьте молочный крем на волосах примерно на 15 минут, а затем смойте.

5. Медовая помощь

Мед - действительно «наше всё» в деле защиты красоты и молодости. И для секущихся кончиков он сделает свое доброе дело. Смешайте мед с творогом (полчашки творога и столовую ложку меда). Массируйте волосы и концы, пусть смесь останется на 20 минут. Затем смойте простой водой. Кроме лечения кончиков эта маска придаст волосам хороший блеск.

6. Пивная кружка

Обычное пиво, самое дешевое и небрендовое вполне подойдет. Простота и красота! Лучше не просто ополаскивать пивом, а немного массировать и оставлять волосы на какое-то время, чтобы пиво лучше впиталось. Остается только одна проблема - запах пива. А ароматные спреи и муссы для чего?

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Алевтина Мармеладова